A tres meses de haber iniciado operaciones, el organismo federal Transparencia para el Pueblo, creado tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ha provocado alarma entre organizaciones y expertos en derechos humanos, al registrar un índice de desechamiento del 99.6% de los recursos de revisión recibidos. De acuerdo con cifras oficiales del propio organismo, desde el inicio de sus funciones el 12 de mayo pasado, se han recibido 2,253 recursos de revisión, de los cuales solo 457 han sido resueltos.