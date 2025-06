Rehilete

Se dieron más detalles sobre el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto y el representante comunitario de Agua Caliente, Eli Gregorio García. Cinco personas a bordo de dos motocicletas irrumpieron en el edificio municipal y dispararon contra las víctimas. Todo sucedió en seis minutos y quedó registrado en cámaras. Se localizaron 60 casquillos de armas de asalto, es decir de alto poder.

Contorsionista

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, anunció que no buscará la reelección, argumentando que no quiere exponerse a ataques. Aunque esperará la decisión de Morena, aseguró que su fortaleza no radica en el cargo, sino en su persona. Afirmó que no cambiará en el corto plazo y se mantendrá firme en sus convicciones dentro de la Cámara Alta.

Hombre fuerte

Las afores podrían invertir más en infraestructura y energía si los proyectos son sólidos y con riesgos medibles, señalaron expertos en el Colegio de Ingenieros Civiles. Actualmente, solo 8.6% se dirige a instrumentos estructurados; este porcentaje podría aumentar hasta 30% con la actualización de la Circular Única Financiera (CUF) que emitirá la Consar.