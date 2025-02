Carrusel

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) deberá realizar una nueva búsqueda y entregar las estadísticas sobre denuncias de abusos sexuales o intentos en escuelas primarias públicas de la capital. Esto surgió tras una queja presentada ante el INAI, ya que la AEFCM había informado que no poseía dicha información, argumentando que no generaba estas estadísticas. El INAI determinó que la AEFCM no cumplió con su obligación de búsqueda en todas las unidades administrativas competentes.