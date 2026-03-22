GAP refinancia crédito bancario

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), un administrador de terminales aéreas en México y Jamaica, dijo que logró refinanciar una línea de crédito por 95.5 millones de dólares con BBVA México, la cual vencía el 19 de marzo.

Para ello, GAP contrató otro financiamiento con la misma institución bancaria por un plazo de 6 meses, con la posibilidad de ampliarse por 6 meses más.

El nuevo crédito pagará una tasa variable equivalente a la Secured Overnight Financing Rate (SOFR) más 40 puntos base, con pagos mensuales de intereses. Asimismo, contempla una comisión por reestructuración de 10 puntos base y pagaría otros 10 puntos adicionales si opta por la ampliación.

Dollar General, una cadena estadounidense de tiendas de descuento, planea abrir 10 sucursales en México durante 2026 como parte de su estrategia de expansión internacional.

Los planes para este año superarían las 8 unidades inauguradas en el país durante 2025, de acuerdo con su reporte anual. No obstante, esta cifra quedó por debajo de su guía previa, que contemplaba la apertura de 15 tiendas el año pasado.

La empresa inició operaciones en México en 2023 bajo el formato de supermercado Mi Súper Dollar General, con el que compite con propuestas como Tiendas 3B, Bodega Aurrerá de Walmart de México y Tiendas Bara de FEMSA.

Actualmente, la compañía cuenta con 17 tiendas en México, principalmente ubicadas en estados del norte del país como Nuevo León y Coahuila.

Incode Technologies, una empresa de verificación biométrica de identidad fundada por el mexicano Ricardo Amper, ejecutó 2,000 millones de validaciones de identidad en México a lo largo de 2025.

El número de validaciones en México representa una porción significativa del total global de Incode, que ascendió a 7,000 millones de validaciones a nivel mundial, de las cuales entre 1 y 3% de esas validaciones implican intentos de fraude directo.

El modelo de Incode se centra en tecnología de la cual es 100% propietaria y si bien el sector financiero es donde tiene a su mayor base de clientes, también puede ser utilizada por gobierno y por diversas industrias. A los bancos provee soluciones para la apertura remota de cuentas y la solicitud de créditos.

En cuanto a sofisticación del fraude América Latina es una pieza central.

Fibra Macquarie, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, propondrá a sus tenedores mantener el monto actual de su programa de recompra durante la asamblea ordinaria prevista para el 10 de abril de este año.

La compañía, que actualmente es objeto de interés por parte de varias competidoras, buscará extender por un año adicional dicho programa, con un monto máximo de 1,000 millones de pesos (55.6 millones de dólares), de acuerdo con la convocatoria distribuida en la Bolsa Mexicana de Valores.

Durante la reunión, además, se someterán a aprobación los estados financieros anuales auditados, de la compañía.

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