GAP va por 12,300 millones de pesos con bonos

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el administrador de aeropuertos en México y Jamaica, va por 12,300 millones de pesos con dos bonos de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores. Lo obtenido será destinado a cubrir necesidades de inversión relacionada con el Plan Maestro de Desarrollo 2025-2029 y para adquirir 25% del Cross Border Xpress en Tijuana y para la amortización del bono 'GAP 23L'.

El bono con clave 'GAP 26' será a tasa variable y tendrá un vencimiento a 3 años. El segundo bono, con clave 'GAP 26-2', pagará una tasa fija a 10 años determinada mediante la adición de un interés a la tasa del MBono36, con pagos semestrales de intereses.

El regulador estadounidense Securities and Exchange Commission (SEC) analiza eliminar el requisito que tienen las empresas públicas de reportar su situación financiera y operativa cada trimestre, reportó The Wall Street Journal, con base en declaraciones de personas con conocimiento del tema.

La propuesta considera dar a las empresas la oportunidad de presentar sus reportes financieros dos veces al año, por lo que no se eliminaría por completo la información de las emisoras.

Las autoridades están en conversaciones con los operadores de las principales bolsas de valores de Estados Unidos para analizar cómo podrían ajustarse sus normas.

La propuesta sería presentada en un mes y pasaría por un periodo de consulta pública antes de la votación por parte de la SEC.

Las acciones de Grupo Aeroméxico, que opera la principal aerolínea del país, subieron el martes después de que informó que algunos miembros del Consejo de Administración y de su equipo directivo llevaron a cabo una compra de títulos en el mercado bursátil mexicano y en el de Estados Unidos.

Los papeles de Grupo Aeroméxico, que retornaron en noviembre a la BMV tras su desliste en 2022, ganaron 5.26% a 25 pesos, aunque más temprano llegaron a dispararse cerca de 10 por ciento.

La transacción, realizada por los ejecutivos con recursos propios, contempla un monto agregado de 1 millón 032,120 acciones ordinarias, equivalentes a 103,212 ADS, detalló la firma en un comunicado enviado a la BMV.

La semana pasada, los títulos de Aeroméxico cayeron a un récord mínimo de 23.36 unidades, golpeadas por un encarecimiento del combustible por el conflicto en Medio Oriente.

Danone anunció el nombramiento de Jacques Ponty como nuevo director general, en un movimiento que refuerza la continuidad estratégica y el liderazgo de la compañía en México.

Jacques Ponty cuenta con una trayectoria dentro de Danone y experiencia internacional de liderazgo en China, Marruecos, Francia, Europa del Este y México.

Por su parte, Silvia Dávila ha decidido retirarse tras una trayectoria de más de siete años liderando la compañía en Latinoamérica y como directora general de Danone en México. Durante su gestión, impulsó una agenda de transformación del negocio, con avances relevantes en sostenibilidad.

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