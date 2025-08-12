Funo paga dividendo

Fibra Uno, el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande listado en el mercado bursátil de México, pagó una distribución de 2,169 millones de pesos (116.570 millones de dólares) entre los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios.

El fideicomiso dijo que la distribución en efectivo fue de 0.57 pesos por cada fibra en circulación, cuyos recursos provinieron de su resultado fiscal.

El dividendo significaría un rendimiento, tomando en cuenta el cierre de 26.11 pesos del 11 de agosto, de 2.2%, equivalente a 8.7% anualizado.

Google, la principal subsidiaria del gigante tecnológico estadounidense Alphabet, recibió una oferta de compra por su navegador Chrome, el cual está valuado en 34,500 millones de dólares por parte de la startup de inteligencia artificial Perplexity.

La oferta ocurre en un momento en el que la empresa podría verse obligada a vender su navegador web debido a que enfrenta un caso antimonopolio en el sector de las búsquedas por Internet en Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de periódico The Wall Street Jounal.

Múltiples inversionistas, incluidos grandes fondos de capital riesgo, tienen la intención de respaldar la oferta, ya que esta casi duplica la valuación estimada de Perplexity, de 18,000 millones de dólares.

Perplexity, es una startup con sede en San Francisco, y fundada en 2022 que recientemente lanzó su propio navegador web, llamado Comet, para algunos de sus usuarios.

Grupo Rotoplas, una compañía mexicana especializada en soluciones para el manejo de agua, dijo que sus accionistas aprobaron el pago de un reembolso de capital en efectivo por 0.25 pesos por cada acción en circulación.

La empresa dijo en un comunicado que el pago correspondiente se realizará en una sola exhibición el jueves 21 de agosto.

El rembolso de capital de Grupo Rotoplas fue aprobado durante su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de agosto. El rembolso de capital implica un rendimiento de 1.9%, tomando en cuenta el cierre de 13.48 pesos de Grupo Rotoplas del 12 de agosto.

Diginex anunció el martes la firma de un memorando de entendimiento no vinculante para adquirir IDRRA Cyber Security, que opera como Findings, por hasta 305 millones de dólares para expandir su presencia en el sector de la ciberseguridad.

La contraprestación incluye 270 millones de dólares en acciones de Diginex y hasta 35 millones de dólares en efectivo, de los cuales 20 millones están sujetos a un pago por ganancias vinculadas a objetivos de rendimiento financiero.

Diginex anunció que planea integrar la experiencia de Findings en la gestión de riesgos de proveedores basada en IA, la monitorización de la nube en tiempo real y la automatización de la verificación basada en API para mejorar la transparencia en el cumplimiento normativo y las finanzas sostenibles.

Las acciones de Diginex subieron más del 1 % en operaciones fuera de horario, tras cerrar con alza de 11 por ciento.

