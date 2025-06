La fórmula comercial inviable de Trump

NEW HAVEN – La política comercial del presidente estadounidense Donald Trump presenta una falla inherente. Si bien es prácticamente imposible saber qué postura adoptará Trump en la mayoría de los temas, desde impuestos hasta inmigración, dos objetivos clave de su estrategia comercial cobran relevancia: establecer un arancel mínimo global e imponer una sanción especial a China. La falla radica en la combinación de ambos.

A modo de argumento, consideremos la posibilidad de que un arancel generalizado del 10% a todos los socios comerciales sea la nueva norma en Estados Unidos. Trump ha proclamado abiertamente que dicho límite es una compensación mínima por el “timo” que Estados Unidos ha sufrido durante mucho tiempo debido a las prácticas comerciales desleales de otros países.

No importa que este razonamiento ignore los numerosos beneficios que Estados Unidos ha obtenido del comercio: no solo productos más baratos y un mayor poder adquisitivo de los consumidores, sino también las entradas de capital extranjero que subsidian las tasas de interés estadounidenses y, a su vez, contribuyen a la creación de riqueza financiera. Trump está obsesionado con la “carnicería” de los déficits comerciales aparentemente crónicos, especialmente el supuesto agotamiento del otrora gran sector manufacturero estadounidense.

Sea como fuere, no se puede exagerar la importancia de pasar de una tasa arancelaria efectiva en Estados Unidos que promedió sólo el 1.8% entre 1995 y 2024 a un nuevo piso del 10%. Es cierto que este aumento de 8.2 puntos porcentuales es apenas superior al aumento de 6.3 puntos porcentuales en los aranceles efectivos que se produjo entre 1929 y 1933, tras la promulgación de la infame Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930. Sin embargo, un arancel base del 10% representaría un aumento del 445% con respecto al régimen de aranceles bajos de las últimas tres décadas, mientras que, bajo la Smoot-Hawley, los aranceles aumentaron tan solo un 47% entre 1929 y 1933.

Además, este nuevo nivel base se aplicaría en un momento en que las importaciones de bienes representan el 12.2% del PIB estadounidense, casi el triple de su participación del 4.3% en 1929. En otras palabras, un nuevo arancel base del 10% no tiene nada de mínimo: representaría un gran impacto para la economía estadounidense.

El segundo componente clave de la política comercial de Trump es la “penalización a China”. Actualmente, las importaciones chinas están sujetas a un arancel del 30%, el triple del impuesto a casi todos los demás países. Dado que este recargo está relacionado con el fentanilo, podría disminuir significativamente si Estados Unidos y China llegan a un acuerdo para restringir los precursores químicos.

Pero incluso en caso de un avance en el tema del fentanilo, la administración Trump y el Congreso coinciden firmemente en la necesidad de imponer una sanción especial a China por lo que consideran su descomunal contribución al enorme déficit comercial exterior de Estados Unidos. Esto refleja las acusaciones habituales de prácticas comerciales desleales, así como la creciente preocupación por la seguridad nacional. El hecho de que muchas de estas afirmaciones se basen en narrativas falsas parece preocupar poco a los responsables políticos en Washington, donde la mano dura con China es ahora un raro punto de consenso bipartidista.

Significativamente, es probable que los dos pilares de la política comercial de Trump, un arancel mínimo global y una sanción adicional a China, se incluyan en un solo paquete. El peligro de este enfoque es mayor que la suma de sus partes.

El principal riesgo para la economía estadounidense es el aumento de la desviación del comercio desde China -un productor de bajo costo- hacia países con costos más altos. Si bien esto ocurrió después de que Trump impusiera los aranceles a China por primera vez en 2018-19, podría tener efectos aún más perjudiciales ahora, ya que la llamada Ley One Big Beautiful Bill del presidente probablemente aumentará el déficit presupuestario federal, deprimiendo aún más el ahorro interno. Esto ampliaría el déficit comercial multilateral de Estados Unidos, y la mayor parte de este aumento se debe a importaciones más caras, todas las cuales se han visto afectadas por una quintuplicación de los aranceles efectivos. Obsesionado con seguir culpando a China por su enorme desequilibrio comercial, Estados Unidos sufrirá una penalización global aún mayor.

Una complicación adicional es que la política comercial de Trump probablemente conducirá a la desvinculación de Estados Unidos de las cadenas de suministro centradas en China. La desglobalización causada por la “relocalización de países amigos” probablemente aumentará los costos de producción, ensamblaje y distribución en el extranjero, lo que resultará en fuertes aumentos de precios para los consumidores estadounidenses. Con el crecimiento bajo presión a la baja y los riesgos de inflación al alza, la amenaza de estanflación en EU no hará más que aumentar.

La experiencia de China será un reflejo de la de Estados Unidos. Su economía, basada en la exportación, se verá directamente afectada por los aranceles impuestos por su principal socio comercial. Además, China se enfrenta a la clara posibilidad de una apreciación del renminbi, lo que exacerbaría su reciente brote de deflación.

Si bien el gobierno chino responderá sin duda a estas presiones subrayando la necesidad de un reequilibrio impulsado por el consumo, las probabilidades de un cambio inmediato en los patrones de consumo son bajas. Esto dejará a la economía china cada vez más dependiente de las exportaciones en lugar de la demanda interna, lo que a su vez implica una mayor inversión en “nuevas fuerzas productivas de calidad” con uso intensivo de tecnología, lo que avivará la reacción proteccionista en EU.

Nada de esto es una buena noticia para una economía mundial en desaceleración que ya está sintiendo las presiones de una desaceleración del comercio global inducida por los aranceles. Dado que China y Estados Unidos juntos representan poco más del 40% del crecimiento del PIB mundial desde 2010, el riesgo de una recesión mundial solo aumentará si Trump sigue impulsando su inviable fórmula comercial.

El autor

Stephen S. Roach, profesor de la Universidad de Yale y expresidente de Morgan Stanley Asia, es autor de Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) y Accidente Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2025

www.project- syndicate.org