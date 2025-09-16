Farmacias Similares anuncia su expansión a EU

La cadena Farmacias Similares anunció su expansión a Estados Unidos con la venta de algunos de sus productos en tiendas seleccionadas de su homólogo estadounidense CVS Pharmacy.

Los productos se lanzarán primero en las farmacias CVS de Las Vegas, Nevada, antes de expandirse a California y Texas a finales de este año, con nuevas ubicaciones próximamente.

Los clientes también pueden encontrar los productos de Farmacias Similares en línea y en la tienda insignia Similandia Los Ángeles.

Farmacias Similares fue fundada en 1997 y actualmente cuenta con más de 10,500 sucursales en México, Colombia y Chile.

NVIDIA Corporation, el gigante mundial de origen estadounidense que fabrica componentes electrónicos, fue acusado de violar la ley antimonopolio de China.

El anuncio de la Administración Estatal de Regulación del Mercado podría afectar las intenciones de la empresa de superar las tensiones entre Estados Unidos y China para vender versiones modificadas de sus chips avanzados en la segunda economía más grande del mundo.

La declaración del órgano regulador de China no ofreció detalles sobre cómo la compañía estadounidense podría haber violado las leyes antimonopolio del país asiático.

El anuncio se produce mientras Estados Unidos y China mantienen conversaciones comerciales en Madrid, donde se espera que los chips, incluidos los de NVIDIA, estén en la agenda de los temas a tratar durante las negociaciones.

Microsoft planea invertir más de 30,000 millones de dólares en sus operaciones en el Reino Unido y en infraestructura de inteligencia artificial en los próximos cuatro años, informó el martes el fabricante de software.

La medida se da a conocer antes de la segunda visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Reino Unido.

En el plan, Microsoft ampliará sus gastos de capital en el Reino Unido en 15,500 millones de dólares y traerá 23,000 chips de inteligencia artificial avanzada al Reino Unido, dijo a la prensa el presidente de la compañía, Brad Smith.

El clima empresarial británico ha mejorado en los últimos años, afirmó Smith, después de que el regulador antimonopolio del país retirara su oposición a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft en 2023.

JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, considera que el mercado europeo está "fragmentado" y, por lo tanto, lleno de oportunidades de adquisición, dijo el martes Wesley Batista, accionista controlador de la empresa que ahora cotiza en Nueva York.

"Sin duda", respondió Batista cuando se le preguntó por la perspectiva de realizar adquisiciones en todo el mundo. "Hay muchas oportunidades en Europa y en otros países".

La salida a Bolsa de JBS en Nueva York este año le da acceso a un mayor número de inversionistas, lo que le ayuda a reducir el costo del capital y a competir con empresas similares como Tyson en Estados Unidos y grandes competidoras en Brasil, como Minerva.

Pero mientras que en Europa la empresa puede expandirse mediante adquisiciones, en Estados Unidos y Brasil no sería así, dadas las preocupaciones en materia de competencia que plantearían las autoridades antimonopolio.