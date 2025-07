La exponencial deuda del gobierno

Es frecuente escuchar la afirmación de que el gobierno anterior no se endeudó, cuándo se confronta preguntando: ¿Quién dice que México no se endeudó con López Obrador?, la respuesta de quien afirma que no hubo deuda es: “lo dijo López Obrador”. Es completamente normal que los gobiernos adquieran deuda, lo hacen todos en el mundo es, igualmente normal, que los gobernantes lo nieguen. Por fortuna nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, ha afirmado públicamente que sí se adquirió deuda. Lo que es más en los meses que lleva al frente del Ejecutivo Federal se han acumulado dos millones de millones de pesos en deuda pública, hablamos de 12 ceros. El tema no es endeudarse sino tener la capacidad de pago para hacerle frente y, por supuesto, hacerlo de forma responsable. La capacidad de pago se sustenta en la recaudación de impuestos que siempre será mejor sí la economía crece y todos contribuyen. Lamentablemente, en nuestro país no pasa ni lo uno, ni lo otro. Al finalizar este año habremos cumplido 7 años sin crecimiento con una población que crece a más del 1% por año y el 60% de la planta productiva no paga impuestos y en los estados del sur rebasa el 80 por ciento.

La semana pasada la Secretaría de Hacienda informó lo que mencionamos sobre el incremento de la deuda en los 2 billones de pesos. El gobierno pasado recibió una deuda histórica desde el año 1946 al 2018 en 10.5 billones. El diario La Jornada en su contraportada del 1 de julio reportó que la deuda alcanzó los 17.7 millones de millones de pesos o lo que es lo mismo 5 mil 270 millones de pesos al día con una recaudación de impuestos que ya no soporta la informalidad creciente. Estamos ante una bola de nieve que nos lleva a que cada mexicano incluso cada uno de los recién nacidos que están naciendo en este momento carguen ya con un adeudo de 127,000 pesos que equivale a 6 iPhone 16 con un millón de millones de pesos de intereses por año. Con López Obrador se bajó la edad de jubilación en CFE y nuestra presidenta decretó que los trabajadores del gobierno también se les bajara la edad de retiro; actualmente el gobierno ya gasta más en las pensiones que lo que se entrega a los 32 estados de sus impuestos generados. Los gobiernos tienen fascinación por gastar el dinero de los contribuyentes, sin embargo, en México ya no hay para todo, al final del día el gobierno decidirá en dónde quita y en dónde pone.