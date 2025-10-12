Encrucijada para los ideólogos morenistas

Innegable que, pese a todo, el régimen de “la revolución de las conciencias” porfía en reformas para que su revivida Presidencia Imperial rebase al autoritarismo del PRI, y acercar al régimen cada día más al totalitarismo.

El ogro filantrópico priista concentraba el Poder y restringía sólo ciertas libertades, mientras el totalitarismo lo concentra para ejercer el control absoluto sobre las vidas de los ciudadanos. Aunque lo niegue el pensamiento morenista, las circunstancias han cambiado.

Por la geopolítica, las circunstancias ya no son siquiera las de hace un año, como ejemplo están los ajustes a políticas públicas sagradas para los ideólogos morenistas, quienes quizá, diciéndolo coloquialmente, tengan que cumplir con la rancia receta política de “tragar sapos y sonreír como si les gustara”. Veremos.

Elecciones: ¿se las arrebatarán a los ciudadanos?

Casi mil trabajadores del INE han solicitado el retiro voluntario, antes que los recortes presupuestales les cuesten el empleo, apenas una fracción del costo de la “austeridad republicana” en el sistema electoral establecido durante la efímera primavera democrática mexicana.

El efecto trascendente de la reforma electoral que elabora el Gobierno de la República y presentará al Congreso el próximo febrero, más los recortes por austeridad, será arrebatarles a los ciudadanos de a pie el control de las elecciones.

Porque, desde 1997, el día de la elección el sistema electoral entrega a los ciudadanos de a pie el control de las casillas para recibir y contar bien los votos. La reforma electoral morenista pretende arrebatarles ese derecho.

12 de octubre, de moda negar el mestizaje

Ayer se cumplieron 533 años de que Cristóbal Colón al llegar a una isla del Caribe desencadenó un proceso que lo mismo han llamado “descubrimiento” que “encuentro de dos mundos” o “choque de civilizaciones”.

Con el nombre que prefieran, es un hecho histórico que borran por ordenar que oficialmente ya no se celebre, como cambiara la historia por cambiar los cuadros en las oficinas de Gobierno.

A pesar de que los Censos recientes han afinado el método para contar a la población indígena de México, hoy suma casi el 20 por ciento, lo cual hace para el oficialismo, atrapado en su falso indigenismo, imposible negar que, de cada 10 mexicanos, ocho somos mestizos.

NOTAS EN REMOLINO

Como el mismo argumento del PRI del siglo pasado, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde acusó a Movimiento Ciudadano de estar en pláticas con el PAN para alianzas para las elecciones de 2027, les dijo que es prematuro ... ¡Qué bueno que no son iguales! ... La Presidenta Claudia Sheinbaum se puso al frente de la atención a los damnificados por los aguaceros en el país. Dijo que desapareció el Fonden, pero no sus recursos, que hay suficientes. Cierto, pero ahora los controla la Presidencia, no los gobernadores ... Cedió Martí Batres terrenos del ISSSTE a CDMX. ¿Ya no piensa que crecerá la institución? ... El checo Milos Forman dejó esta reflexión: “Si usted, como yo, ha vivido bajo el totalitarismo nazi y luego 20 años bajo el totalitarismo marxista, se da uno cuenta lo precioso de la libertad y con qué facilidad se puede perder” ...