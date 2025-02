Educación: motor de México

En múltiples conferencias que me han invitado a impartir sobre el desarrollo económico inclusivo en México hay un ámbito al cual hago siempre hago referencia: el educativo. La educación es uno de los principales motores del desarrollo económico y una de las más importantes herramientas que podríamos usar para enfrentar retos que enfrentamos: la relación comercial con Estados Unidos, aprovechar los beneficios del nearshoring y combatir la crisis de inseguridad, entre otros. Para esto y más necesitamos que todos nuestros jóvenes estén preparándose en las aulas; de hecho, un pilar del Índice Nacional de Desarrollo Inclusivo (INDI) que cada año presentamos a través de Nación Incluyente, asociación civil que me honro en presidir es precisamente educación incluyente.

Recientemente me enteré de la decisión del Gobierno Federal de desaparecer COMIPEMS, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Esta organización integra a los bachilleratos públicos de la Ciudad de México y de 22 municipios del Estado de México, y su único objetivo es dirigir el concurso de asignación a las preparatorias de todos los aspirantes que quieran ingresar a los planteles ubicados en esta área.

Con esta convocatoria se avalaba la igualdad de condiciones en el proceso y por supuesto que nadie se quedara fuera del bachillerato. Los jóvenes que se encontraban por ingresar a bachillerato elegían las opciones en las que estaban interesados, presentaban un examen y la COMIPEMS les asignaba un lugar de acuerdo con su desempeño. Lamentablemente con decisiones como ésta, la brecha de desigualdad educativa que abrió la pandemia y que aún no hemos podido cerrar, podría acrecentarse.

Me pregunto como reemplazará la SEP al COMIPEMS, y es que, aunque el gobierno de México haga inversiones millonarias, así lo dijo mi ex compañero Diputado y ahora Secretario de Educación Pública Mario Delgado - más de 122,000 millones de pesos para la entrega de becas y 25,000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de 74,100 planteles de Básica y Media Superior - si no se hace con planeación y de acuerdo a las necesidades de la industria y los sectores claves del país, todo esto será en vano.

Por su parte las instituciones privadas van un paso adelante. En el marco de la IFE Conference, el congreso de innovación educativa más destacado entre los países de habla hispana organizado por el Tec de Monterrey, el rector de Tecmilenio, Bruno Zepeda, con quien tuve la oportunidad de reunirme y saludar hace unos meses en un evento de Wellbeing, dio un anuncio importantísimo, el nuevo modelo educativo flexible: MAPS (Modular, Apilable y Personalizable) que se adapta a las necesidades personales, sociales y responde a las demandas del mercado laboral. Este modelo diseñado de la mano de empresas líderes y expertos de la industria, impulsará la empleabilidad alineada al propósito de vida, y creará un ecosistema de bienestar integral para el desarrollo de los estudiantes.

Es un enfoque que merece análisis y, sobre todo, reconocimiento; especialmente considerando los grandes cambios tecnológicos, sociales y políticos que estamos viviendo. La colaboración entre el sector educativo y las empresas en el diseño curricular no es nueva, en el sexenio de Peña Nieto se implementó el Modelo Mexicano de Formación Dual pero ahí quedaron los esfuerzos; ahora MAPS, vuelve a poner en la palestra nacional la necesidad de basar el modelo educativo en certificaciones creadas con la industria y nos hace reflexionar cómo será la educación en el futuro, y la urgencia de alinearnos hacia las necesidades de los jóvenes y las empresas de este siglo.