¿Los economistas son arquitectos o auditores?

CAMBRIDGE - ¿Debería el mundo tener dentistas o abogados? Obviamente, se necesitan ambos, dado que cada profesión tiene propósitos diferentes. Pero en el ámbito económico, la cuestión es más compleja, porque el campo enfrenta una crisis de identidad interna sobre qué tipo de economistas debería formar: ¿arquitectos de políticas o auditores de programas?

La distinción trasciende el ámbito académico. Los auditores siguen las reglas de forma metódica. Presentan listas de verificación, verifican el cumplimiento y señalan las desviaciones de las normas establecidas. Su trabajo es cuidadoso, preciso y fundamentalmente conservador; se centra en garantizar que los sistemas funcionen según estándares predeterminados, en lugar de imaginar nuevas posibilidades.

Los arquitectos, por otro lado, son creativos solucionadores de problemas. Deben conciliar objetivos contrapuestos y abordar complejas limitaciones espaciales, materiales y financieras. Su trabajo es inherentemente innovador: visualizan lo que aún no existe.

Estos arquetipos profesionales atraen personalidades y sensibilidades diferentes, que requieren habilidades diferentes. Sin embargo, con el tiempo, la economía ha ido abandonando cada vez más la mentalidad del arquitecto en favor de la del auditor, cambiando no solo quiénes entran en el campo, sino también sus objetivos.

Este cambio se debe a una interpretación errónea común del primer teorema fundamental de la economía del bienestar de Kenneth Arrow y Gérard Debreu, que afirma que, en ausencia de fallos de mercado, los mercados libres conducen a resultados eficientes. Si bien el propio Arrow creía que los fallos de mercado eran generalizados, el teorema fomentó una postura defensiva en el campo: si los mercados suelen funcionar, la labor de los economistas es protegerlos de interferencias.

El problema de este marco es que convierte a los economistas en detractores profesionales. Cuando la carga de la prueba recae completamente sobre quienes abogan por la intervención, la inacción se convierte en la opción predeterminada y sin riesgo. Como resultado, los economistas ya no son solucionadores de problemas del mundo real, sino guardianes armados con objeciones teóricas, más centrados en rechazar malas ideas que en generar nuevas.

Como reconoció Arrow, las fallas del mercado (externalidades, asimetrías de información y escasez de bienes públicos) no son infrecuentes. Si bien los libros de texto de economía las abordan por separado, en realidad suelen ocurrir simultáneamente e interactúan de maneras complejas e impredecibles.

Desafíos como el crecimiento urbano, la diversificación industrial, el cambio climático y la disrupción tecnológica se ven impulsados por una serie de factores que ningún modelo puede captar por completo: fallos de mercado superpuestos, restricciones políticas, dinámicas sociales y limitaciones prácticas. En lugar de un enfoque universal, exigen un pensamiento de diseño imaginativo, precisamente lo que la economía ha rechazado cada vez más.

El auge de los ensayos controlados aleatorizados (ECA) ha reforzado aún más la mentalidad de auditoría. Tomados de la medicina, los ECA prueban intervenciones asignando aleatoriamente a los participantes a grupos de tratamiento y control, y luego midiendo las diferencias en los resultados.

Los RCT están diseñados para responder preguntas específicas sobre intervenciones específicas en contextos particulares. Por ejemplo, ¿mejoran los rotafolios el aprendizaje escolar o beneficia a los prestatarios la modificación de las condiciones de los contratos de microcrédito ? Sin embargo, no pueden abordar problemas de diseño más amplios, como la estructuración de los sistemas de seguridad social, los regímenes monetarios, las leyes fiscales o las estrategias industriales.

Además, este enfoque tergiversa el funcionamiento de los sistemas complejos. La mayoría de las intervenciones sociales operan en lo que el biólogo teórico Stuart Kauffman denomina “paisajes de aptitud física accidentados”: entornos con innumerables configuraciones posibles, donde los resultados dependen de la influencia combinada de numerosas variables. Los RCT, en cambio, solo prueban dos o tres variaciones a la vez, y lo hacen a un ritmo lentísimo. Por ello, se han utilizado cada vez más para evaluaciones ex post de los diseños de programas de otros. Como ha argumentado Lant Pritchett , los profesionales han abandonado en gran medida el ámbito del desarrollo nacional y la estrategia política en favor de la evaluación de programas individuales.

Los problemas más urgentes de la actualidad, desde el estancamiento del crecimiento hasta el aumento de la desigualdad, son inherentemente complejos, a largo plazo y multifacéticos. No se prestan a ser explorados mediante RCTs. Estos problemas requieren profesionales capaces de identificar y abordar la complejidad, utilizando cualquier fuente de información y datos a su alcance. Estos expertos deben ser capaces de desarrollar un marco -un modelo- que dé cuenta del mayor número posible de observaciones relevantes. Con este marco, necesitan imaginar cómo los cambios en las políticas o acciones podrían orientar el sistema en una dirección positiva.

Además, los expertos deben evaluar los posibles efectos de los cambios de política propuestos, evaluando si son beneficiosos y viables desde perspectivas técnicas, políticas y administrativas. Como sugieren Matt Andrews y Pritchett , deben analizar diversos diseños posibles y ajustarlos durante la implementación, al igual que los arquitectos.

Formar profesionales capaces de abordar estos desafíos requiere que las instituciones educativas establezcan hospitales docentes que brinden experiencia práctica y oportunidades de investigación. Al colaborar con gobiernos y partes interesadas para explorar soluciones a problemas reales, instituciones como el Growth Lab de Harvard ofrecen un modelo valioso.

Sin duda, el enfoque de auditoría tiene sus ventajas. Necesitamos evaluadores que califiquen la eficacia de los programas individuales, identifiquen consecuencias imprevistas y garanticen que no se desperdicien recursos. Pero necesitamos con urgencia arquitectos dispuestos a abordar problemas complejos y a diseñar sistemas adaptativos que evolucionen y mejoren con el tiempo.

La pregunta, entonces, no es si la economía debería formar arquitectos o auditores; es si somos lo suficientemente valientes para admitir que necesitamos a ambos, y lo suficientemente inteligentes para preparar a cada uno para la tarea que se les asigna. Pero es importante recordar que las empresas no encargan a los auditores la investigación y el desarrollo ni la estrategia, y con razón. Si queremos que el mundo confíe a los economistas el diseño e implementación de políticas, debemos formarlos como arquitectos, no como auditores.

El autor

Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor de la Harvard Kennedy School y director del Harvard Growth Lab.

