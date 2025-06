Dr. Francisco López-Jimenez, un Mexicano Universal

En un mundo donde la excelencia científica y la integridad humana rara vez convergen en una sola persona, el Dr. Francisco López-Jiménez se alza como un ejemplo luminoso de ambas virtudes. Originario de nuestro querido Guanajuato, Francisco ha recorrido un camino que lo llevó de las aulas mexicanas a los más altos honores de la medicina mundial, sin perder jamás la humildad ni el sentido de gratitud hacia sus maestros y su tierra natal.

La noticia de su reciente nombramiento como "Named Professor" en la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, representa la cúspide de una carrera dedicada a la prevención cardiovascular y a la investigación médica de frontera. Este reconocimiento —otorgado a menos del 3% de los médicos de esa prestigiosa institución— constituye el mayor rango académico al que puede aspirar un profesor en Estados Unidos y simboliza el impacto profundo de su labor tanto en la ciencia como en la formación de nuevas generaciones de médicos.

La ceremonia, celebrada en la histórica casa-museo del Dr. William Mayo, fue un tributo a la trayectoria de Francisco y a su incansable compromiso con la excelencia, la innovación y la docencia. Como lo describió el Dr. Gianrico Farrugia, CEO de la Mayo Clinic, los "Named Professorships" reconocen a quienes han realizado contribuciones extraordinarias a la medicina mediante su impacto clínico, rigor científico y habilidades docentes, y garantizan, mediante fondos de dotación, la continuidad de programas de investigación y educación médica de vanguardia.

La formación académica del Dr. López-Jiménez comenzó en mi alma mater, la Universidad de Guanajuato, donde obtuvo el título de Médico Cirujano. Posteriormente, realizó la residencia en Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Su subespecialidad en cardiología la cursó en el Mount Sinai Medical Center de Miami, Florida, y en el Brigham and Women’s Hospital de la Harvard Medical School. Se especializó en cardiología preventiva en el VA Boston Healthcare System y en la Harvard Medical School. Además, se graduó del Programa de Efectividad Clínica y obtuvo una Maestría en Ciencias en la Escuela de Salud Pública de Harvard.

El Dr. López-Jiménez cuenta con más de 440 publicaciones científicas en la base de datos PubMed® de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, incluyendo editoriales invitadas en revistas como The Lancet, y su trabajo ha sido citado miles de veces. Es miembro de los consejos editoriales de revistas como American Journal of Cardiology, Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention, Archives of Cardiology y Journal of Clinical Investigation. Además, revisa artículos para más de 18 revistas científicas arbitradas, entre ellas The New England Journal of Medicine, The Lancet, JAMA, Circulation y Journal of the American College of Cardiology.

También ha sido revisor invitado para diversos comités científicos de los NIH y ha recibido financiamiento de la American Heart Association, el American College of Cardiology, la Unión Europea y diversas organizaciones sin fines de lucro. En 2002, recibió el “Junior Investigator Award”, distinción otorgada por el American College of Cardiology a una sola persona cada año, entre muchos otros reconocimientos a lo largo de su carrera.

El Dr. López-Jiménez ha impartido conferencias en más de 18 países y ha sido citado por medios internacionales como The New York Times, The Wall Street Journal, CNN y NBC. Ha participado como conferencista en National Public Radio, por sus investigaciones sobre “peso normal y obesidad” y otros estudios que cuestionan la utilidad clínica del Índice de Masa Corporal, promoviendo medidas alternativas para evaluar la adiposidad corporal.

Su brillantez no se limita a la clínica y la academia. Este año, tuvo el honor de dirigir el World Heart Report 2025, la publicación insignia de la Federación Mundial del Corazón, presentada en Ginebra ante líderes globales en salud. El informe, centrado en la obesidad y su papel en las enfermedades cardiovasculares, advierte sobre la urgencia de atender este desafío mundial, que ya provoca casi uno de cada diez fallecimientos por enfermedades cardíacas. Bajo su liderazgo, el reporte no solo aporta evidencia contundente, sino que también llama a combatir el estigma, mejorar la educación médica y promover políticas públicas integrales frente a la epidemia de obesidad.

Su voz, respetada a nivel internacional, ha sido clave para impulsar una visión moderna y compasiva de la medicina preventiva, integrando avances en inteligencia artificial, epidemiología y políticas públicas. Como editor en jefe de Mayo Clinic Proceedings: Digital Health, ha promovido la difusión del conocimiento científico con énfasis en salud digital y medicina personalizada.

Quienes hemos tenido el privilegio de conocer a Francisco como alumno, colega o amigo, sabemos que su grandeza no reside solo en sus logros académicos, sino en su calidad humana. Al recibir el máximo honor académico, su primer pensamiento fue de gratitud hacia sus maestros, reconociendo la huella que dejaron en su formación y reafirmando la importancia de la humildad en el camino del conocimiento.

La trayectoria del Dr. Francisco López-Jiménez es, en suma, un testimonio del potencial que México puede ofrecer al mundo cuando el talento se cultiva con pasión, ética y generosidad. Su ejemplo inspira a nuevas generaciones de médicos y científicos a soñar en grande, a trabajar con rigor y, sobre todo, a no olvidar nunca sus raíces.

Desde León hasta Rochester, su historia es motivo de orgullo para México y para la ciencia universal. ¡Enhorabuena, Francisco, por seguir demostrando que la excelencia y la humanidad pueden y deben ir de la mano!

Posdata. Estoy convencido de que el Dr. David Kershenobich, actual secretario de Salud de nuestro país, encontraría en el Dr. López-Jiménez a un valioso aliado para revisar, evaluar y fortalecer nuestras políticas públicas contra la obesidad, el sobrepeso y las comorbilidades asociadas.

*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.