Los dilemas del PAN

Desdibujado por las alianzas, el Partido Acción Nacional proclamó su 89° aniversario sin grandes festejos. A su jefe nacional, Jorge Romero Herrera, pronto se le agotará el bono democrático, luego de 10 meses –sin pena ni gloria— al frente de Comité Ejecutivo.

Una primera etapa, para el fortalecimiento interno y la recuperación de la identidad. Justo dentro de un mes, la dirigencia del partido blanquiazul —formalmente la segunda fuerza política, en el sistema de partidos— comenzará “una nueva era”. ¿Cambiará su logotipo o sus documentos básicos?

Antes de hacer pública su oferta de relanzamiento institucional, el presidente del CEN panista recorrerá el país para levantar el ánimo, cerrar filas… y completar un primer scouting de liderazgos competitivos. En las elecciones concurrentes a la federal del 2027, los panistas deberán buscar el refrendo en tres de las cuatro gubernaturas que le quedan (Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro) y quieren duplicar su presencia.

A 24 meses de la meta, Romero Herrera no quiere distracciones: cuando el sexenio claudista cumpla su primera mitad, el PAN ya estará en cumplimiento de su papel histórico: la defensa del país y el combate a la mayoría oficialista que ha destruido las instituciones.

“No se trata de satisfacer el ego ni de teñir de color azul al país, sino defender la bandera nacional”, define el jefe nacional del PAN, en vísperas del inicio de una nueva era donde el partido hegemónico es de izquierda social y tan autoritario como el priismo.

“Que nos subestimen todo lo que quieran, por nosotros mejor”, ha dicho Romero Herrera. “Los de enfrente se llevarán una sorpresa porque además llegarán (al 2027) agarrados del chongo, no se pueden ni poner de acuerdo en quién los va a representar. Vamos a sacarles mucha ventaja. Tenemos mucha claridad de los perfiles que vamos a impulsar”.

Romero Herrera ha construido una estrategia, con un equipo que tiene como mariscales a Santiago Taboada, Fernando Rodríguez Doval, Armando Tejeda y Luis Olmedo. ¿La clave? Focalizar las tareas donde la oposición es competitiva. ¿Sus apuestas? Nayarit, con la senadora Ivideliza Reyes; Tlaxcala, (aunque la diputada Mariana Jiménez ya se fue al MC); Zacatecas, con el alcalde capitalino, Miguel Varela…

La próxima contienda electoral está lejos. Mientras, el PAN relanzará su imagen y busca erigirse como una opción propositiva… ¿y un discurso antisistema?

Efectos secundarios

¿INCAUTOS? Se ha hecho muy común que eventos fortuitos que han generado tragedias –el derrumbe del colegio Rébsamen, el accidente en la línea 12 del SCT Metro, la caída de una grúa en el Parque Bicentenario y recientemente, la volcadura de una pipa abajo del Puente de la Concordia— y han demandado la intervención de la Fiscalía de Justicia de la CDMX para dictaminar las causas y determinar responsabilidades. En el camino, aparecen litigantes que prometen indemnizaciones millonarias a las víctimas, tras de hacerles creer que las empresas involucradas cuentan con seguros de cobertura amplia. En el caso del festival Axe Ceremonia, la fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que los familiares de una de las víctimas rechazaron la instancia conciliatoria, por lo que procederá a judicializar la carpeta de investigación. Y es que en la mesa de negociación, el abogado Fabián Alejandro Victoria Rangel, en representación de los padres de Citlalli Giles, rechazó una oferta de ocho millones de pesos formulada por ECO Live. ¿Entre más se extienda el proceso, mayor su ganancia literalmente a cosas del dolor ajeno?

ENCADENADOS. El cumplimiento del plan sucesorio en FEMSA, anunciado hace siete meses, ha entrado en su fase definitiva con el anuncio del nombramiento de José Antonio Fernández Garza Lagüera como nuevo CEO, a partir del próximo 1 de noviembre. Previamente, el área de seguridad interna sufrió un cambio casi absoluto que siguió a la salida de Óscar Eduardo Rocha Drabovski de la dirección de estudios sociales. Estos relevos y los problemas en la consolidación de la División Combustibles del emporio regiomontano —que opera 571 gasolineras en 17 estados en el norte de la República— están vinculados directamente a las operaciones autorizadas para garantizar el suministro de hidrocarburos y las compras a proveedores, distintos de Pemex.