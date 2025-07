Detrás de Vector

Era una de las operaciones más cuidadas de la temporada. Pero la declaratoria del Departamento del Tesoro contra tres instituciones financieras mexicanas dio al traste con el anuncio, que ocurriría en los primeros días de julio.

Desde su oficina principal, en San Diego, los directivos de Investment Placement Group —una firma boutique especializada en wealth management— pasaron a modo manejo de crisis y deslindarse de Grupo Vector, señalado por FinCEN junto con CIBanco e Intercam de blanqueo de dinero para los principales cárteles mexicanos y en la tramitación de pagos relacionados con precursores químicos del fentanilo procedentes de China.

En la víspera, la financiera californiana había firmado una carta de intención con Vectormex International Inc —filial de la casa de bolsa regiomontana— para adquirir “determinados activos” de VectorGlobal Wealth Management Group. La operación quedó sujeta a due dilligence y la aprobación de los organismos reguladores y busca ampliar la presencia de IPG en Estados Unidos y América Latina.

Para la filial de Vector debía abrirse un nuevo capítulo. IPG presta servicios financieros a la comunidad inversionista estadounidense desde 1983 y actualmente gestiona activos por más de 5,000 millones de dólares. “Hemos comprado al 100%”, se lee en un mensaje remitido por la firma sandieguina a sus clientes, “no tendremos ningún accionista anterior. Nos deslindamos al 100% de los accionistas mexicanos de Grupo Vector”.

Tras de la sanción del Departamento del Tesoro, BNY Mellon-Pershing suspendió sus nexos con Vector. El mensaje de los directivos de IPG a sus clientes trató de transmitir certeza: “Seguiremos custodiando en Pershing. Los activos de nuestros clientes están resguardados de forma segura en las entidades financieras más estables”. Además, trabajan con Morgan Stanley, Pictet y UBP.

Adolfo González-Rubio Beckman llegó a IPG apenas tres años después de su fundación y en el 2009 fue electo CEO y presidente del consejo de administración. Junto con Alfonso Aldrete Haas y Alberto Benrey Boguslavsky están al frente del grupo que de ser una brokerage firm se ha convertido en una firma de asesoría de inversiones, con oficinas en San Diego, Tucson y Miami.

La intervención temporal de la CNBV no ha frenado la adquisición de VectorGLobal y sus promitentes compradores han reiterado la operación aún supeditada a la diligencia debida y al examen de las autoridades reguladoras. De hecho, la adquisición de IPG se ha interpretado como “una escisión estratégica de las operaciones de gestión de patrimonios offshore de una empresa actualmente bajo escrutinio regulatorio”.

Una escisión estratégica. Entre los beneficiarios, IPG… y Banorte, que podría reclutar a varios ejecutivos de la institución regiomontana, si es que traen sus relaciones.

Efectos secundarios

POSTURA. El coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, se manifestó enérgicamente en contra de convertir al juicio político, ni a la declaratoria de procedencia en vulgares mecanismos de persecución. Además, que hay una Comisión Jurisdiccional y una Subcomisión de Examen Previo que decidirá con libertad, por lo que afirmó que de su parte no habrá ninguna intervención que sesgue, obstaculice o difiera la aplicación de la ley. “Cuando hay elementos de prueba hay que hacerlo, cuando no hay pruebas no hay que entrar a una espiral sin rumbo e interminable”. Pero a todo esto… ¿hay alguna intención de reformar la Constitución en estos rubros?