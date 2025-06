Democracia sin discusión

La preocupación por la libertad de expresión en nuestro país sigue creciendo. En las últimas semanas escribí sobre un juez del estado de Jalisco que vinculó a proceso a los integrantes de la banda musical “Los Alegres del Barranco” por interpretar un corrido y mostrar una imagen del Mencho. Después mencioné las disculpas que exigió el senador Noroña a un ciudadano que lo increpó con discurso ofensivo en una sala de espera. También la petición del senador Morales de sancionar, incluso con cárcel, a quienes solicitan a la población abstenerse de votar en la elección judicial y por último el caso De Mauleón frente a la censura a la que lo quiere someter el Instituto Electoral de Tamaulipas. A esto se suma la reciente noticia de que en Puebla se aprobó la Ley de Ciberseguridad. Esta ley, según artículo reciente de El País “contempla que el delito de ciberasedio, es decir, usar las tecnologías de la información como redes sociales para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona, se pague con una pena de once meses a tres años de prisión. Además, tendrá la sanción de una multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La reforma legislativa matiza que debe de haber “insistencia necesaria para causar un daño o menoscabo en la integridad física o emocional” para ser considerado sancionable”. Es decir, se podrán denunciar como ciberasedio, las opiniones o notas periodísticas que “ofendan” a alguien. Como he argumentado en ocasiones anteriores, si bien la ofensa no es deseable, más vale proteger la libertad de expresión que censurar discursos ofensivos. La razón de esto es que fácilmente quienes conducen el Estado pueden usar leyes contra la ofensa para censurar discursos disidentes.

Organizaciones como Artículo 19 no se han cansado de repetirnos que debemos tener cuidado con leyes que se promulgan supuestamente para remediar temas graves como el acoso en redes, pero que perfectamente pueden ser usadas para censurar a quienes piensan distinto. Artículo 19 junto con la Red de Periodistas de Puebla, señalan en un comunicado lo siguiente: “Los delitos que buscan incorporar incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas”.

Un especialista le hubiera mostrado a los legisladores el grave problema de legislar la ley como la propuso un diputado de Morena. Pero optaron por aprobarla sin discusión alguna. Con las mayorías de Morena y sus aliados se ha vuelto común que no haya deliberación en los parlamentos locales ni en el federal. Si a eso sumamos la frágil situación en la que se encuentra la libertad de expresión, bajo ataque en muchos frentes, podemos temer por la deliberación pública. Caminamos a una democracia sin discusión, pero sin discusión no hay democracia.

