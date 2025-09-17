Defender el T-MEC

Con el gobierno de Estados Unidos (EU), caracterizado por el unilateralismo en las decisiones globales, el T-MEC es un acuerdo muy importante sobre todo por la actual locura arancelaria que afecta el libre comercio y a la economía mundial.

Más de 80% del comercio entre los integrantes del T-MEC pagan menos de 7.0% en aranceles. Al resto de los productos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC se les aplican tarifas de 35% para Canadá y 25% para México. Además 50% al acero y al aluminio que se exporta a EU.

El T-MEC exige una cuidadosa vigilancia dado el carácter imprevisible del gobierno de Trump que ha convertido a los aranceles en arma política.

El problema al que se enfrenta el gobierno de nuestro país en las futuras negociaciones son observaciones no arancelarias que El Economista en un análisis de Roberto Morales resumió así: 1) protección insuficiente a la propiedad intelectual; 2) lentitud de respuesta de la autoridad sanitaria; 3) falta de neutralidad regulatoria al desaparecer los órganos de normatividad en la competencia y en las telecomunicaciones; y 4) peor clima de competencia en el sector energético, tras la reforma constitucional que otorga preeminencia a las empresas del Estado.

Son muchas las dificultades para los negociadores mexicanos. El secretario Ebrard ha declarado que serán resueltas previo a la revisión del T-MEC.

Kennet Smith especialista en comercio internacional tiene una opinión crítica a la posición estadounidense. Expresa lo siguiente: “Me preocupa que la intención de Estados Unidos sea seguir obteniendo concesiones de México, que lleguemos a una revisión del T-MEC con los tres bloques de aranceles encima (migración/fentanilo; automotriz; acero y aluminio) más los aranceles que Trump piensa imponer en semiconductores, camiones, turbinas, cobre, etc… México no debería aceptar aranceles permanentes (o “base” como les llama Trump).

Difícil perspectiva. Sobre todo porque México ha evolucionado positivamente en su comercio en gran medida porque se ha orientado al mercado estadounidense. En el 2024 el valor del intercambio comercial entre México y Estados Unidos fue de 930,000 millones de dólares. Las exportaciones mexicanas representan 37% de su PIB.

Al paralelo a la negociación del T-MEC está el nearshoring que el gobierno mexicano y los empresarios han dado especial importancia dentro de la narrativa expansionista. La apuesta es que México puede absorber la relocalización de cadenas de suministro globales que tienen una contribución a la formación de capital. Pero para que las empresas se establezcan en México es fundamental ofrecer infraestructura, agua, energía, personal capacitado, cuestiones que con frecuencia se olvidan. Hace falta medir las dificultades y resolverlas.