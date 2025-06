Crucial para Palacio la visita de Marco Rubio

Acorde a pausada táctica para lidiar con la Casa Blanca, la Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que en la reunión que, acompañada de su gabinete con el subsecretario de Estado Christopher Landau espera definir “la agenda y alcance de los temas” para cuando venga a México el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Durante los dos años que Landau fue embajador en México durante el primer mandato de Trump, necesariamente tuvo trato con la entonces Jefa de Gobierno de CDMX y hoy Presidenta de México, lo cual facilitará el trato con el hoy subsecretario de Estado.

Los legos suponemos que la visita de Rubio es crucial, pues se podría tejer, sin prisas, pero sin pausas, un mecanismo de colaboración bilateral para resolver sin estridencias cualquier diferencia y que las circunstancias facilitarán decidir el siguiente paso.

¿Presidirá la Corte un abogado oaxaqueño?

A menos que, para variar al oficialismo se le haga bolas el engrudo, a la hora de pergeñar estas líneas y según la consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, es casi seguro que Hugo Aguilar Ortiz será el Presidente de la Suprema Corte.

Contrario al decreto presidencial, el oaxaqueño Aguilar Ortiz, con la mañanera venía de Palacio, no quiere usar la toga que es obligatoria desde 1941 para los ministros de la Corte. Trivialidades, si la nueva Corte cumple con su tarea de ser tribunal constitucional.

Aun así, con todo respeto, vale parafrasear un aforismo de otro oaxaqueño, don Benito Juárez, quien dijo que “la respetabilidad del gobernante – y de los jueces- le viene de la ley y de un recto proceder, no de trajes y aparatos propios para los reyes del teatro”.

Clara Brugada y la rijosidad del fuego amigo

Sólo quienes sueñan despiertos no ven la, digamos singular acumulación de coincidencias de las pasadas seis semanas que los más díscolos percibimos como fuego amigo contra la Jefa de Gobierno de CDMX Clara Brugada.

No es paranoia negar que en política haya coincidencias, no después del asesinato de Ximena Guzmán y Carlos Muños, dos cercanísimos colaboradores de la Jefa de Gobierno de CDMX, o del escandaloso uso de militares para desalojar el foro Alicia el pasado viernes.

Impensable que el equipo de veteranos personajes morenistas del equipo de la maestra Brugada creyeran que sería inmune a las malquerencias siendo, como Jefa de Gobierno de CDMX, aspirante natural a la candidatura presidencial de Morena en 2030 y expuesta a los más brutales avatares de toda lucha por el poder.

NOTAS EN REMOLINO

Para los ganaderos del norte de la República son trascedentes las negociaciones cruciales del titular de Agricultura, Julio Berdegué, para acordar con la misión de Estados Unidos los mecanismos bilaterales para asegurarse que no llegue a los Estados fronterizos ganado infectado con gusano barrenador… Era otra su intención, cierto, pero Alejandro Encinas al afirmar que con la elección judicial “cayó el último reducto”, definió la derrota de la división de poderes… ¿Qué pasa en Morena? Inaceptable que digan que Lenia Batres culpa a la Presidenta Sheinbaum por no ganar la presidencia de la Suprema Corte y que la ministra no lo desmienta … Dijo Santiago Carrillo, implacable comunista español: “En política el arrepentimiento no existe. Uno se equivoca o acierta, pero no cabe el arrepentimiento” …