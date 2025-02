Los costos de una falacia

Es un vestigio del pasado, pero está totalmente vigente. La Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada y el Honor a la Propia Imagen en el Distrito Federal tipifica el daño moral. Y ese ordenamiento fue invocado por José Luis Fernández Fernández , quien entonces fungía como consejero independiente de Grupo Televisa, para demandar al expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo José Fernández García , por la vía ordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Su reclamo fue radicado en el juzgado 41° civil (expediente 464/2024). El extitular de la CNBV, en una entrevista que concedió a la periodista Carmen Aristegui el 27 de febrero del 2024, lo señaló por ser “copartícipe de delitos”. Estas expresiones —alegó el demandante— no se encuentran protegidas por la libertad de expresión por carecer de veracidad e imparcialidad.

La resolución de la controversia fue comunicada a las partes el pasado 25 de septiembre, pero se ha tenido que publicar, por mandato expreso, justo un año después de la embestida mediática de Fernández García, quien —para el juzgador— “obró ilícitamente al realizar manifestaciones dolosas, falsas, carentes de veracidad e imparcialidad” contra el consejero del grupo dedicado a las telecomunicaciones y la radiodifusión.

¿La condena? La retractación pública. Y para hacerlo desistir de incurrir nuevamente en dicha conducta —dice el resolutivo cuarto de la sentencia, que ha causado estado—el demandado fue apercibido para que en caso de emitir nuevamente manifestaciones que atenten contra el honor y la reputación de Fernández Fernández, deberá pagarle 30 millones de pesos como indemnización.

La demanda de Grupo Televisa contra el extitular de la CNBV fue radicada en el juzgado Cuarto Civil de proceso escrito (expediente 386/2023). En Ambos casos, el denunciado se allanó, con lo que reconoció que amenazó —en tres ocasiones distintas— con divulgar información “manipulada y confeccionada”, si no accedían a entregarle 250 millones de pesos.

Malicia efectiva. Dolo y negligencia. La jueza Flor de María Hernández Mijangos condenó al demandado a cesar sus amenazas contra Grupo Televisa y sus funcionarios y se abstenga de continuar con sus intimidaciones de hacer públicos los hechos falsos e injuriosos que amenazó con propalar, so pena de pagar 50 millones de pesos como indemnización de daño moral.

Estas sentencias van en la misma dirección que el fallo emitido por el onceavo circuito judicial con sede en Florida, Estados Unidos, a través del juez Thomas J. Rebull , que le dio la razón a Televisa en la denuncia que también interpuso por los delitos de intento de extorsión, conspiración y difamación, toda vez que el exfuncionario inicialmente intentó ventilar el caso en la prensa estadunidense.

Los denunciantes se han reservado su derecho de emprender más acciones legales. ¿Vendrá entonces una demanda por complicidad contra el medio que abrió sus micrófono a Fernández? Y es que los ejecutivos de Televisa le perdonan haber ignorado las advertencias que la información que ofrecía a sus radioescuchas era falsa y que provenía de un extorsionador.

Las sentencias coinciden en lo esencial: las manifestaciones hechas por el extitular de la CNBV no se encuentran protegidas por la libertad de expresión por carecer de veracidad e imparcialidad.

Efectos secundarios

VAIVENES. Para las juventudes mexicanas tal vez ya no sea tan atractivo (¿o aspiracionista?) cursar sus posgrados en Harvard. O los organizadores de la edición 2025 de la Mexican Conference no están muy vinculados con los HUMAS… Lo único cierto es que Luisito Comunica y Chumel Torres —dos de los influencers con más seguidores en México— eran keynotes speakers en la conferencia organizada por alumnos mexicanos de la Harvard Kennedy School. El primero ya no pudo viajar a Boston, por una intervención quirúrgica de emergencia; el embajador Héctor Vasconcelos y Altagracia Gómez —en videoconferencia— fueron las únicas voces de la Cuarta Transformación durante los tres días que duró este evento. La excanciller Claudia Ruiz-Massieu y el presidente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez , pusieron la nota naranja.