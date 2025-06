Consenso de la industria hospitalaria: su modelo está agotado

El sector hospitalario privado en México ha alcanzado un consenso inequívoco: el modelo actual de atención bajo el que operan, basado en el pago por servicio, está agotado. Esta conclusión resonó con fuerza en el Congreso de la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP), donde directores generales de hospitales coincidieron en que el enfoque que premia el volumen de procedimientos sobre la calidad de los resultados, es insostenible.

En un país donde el 90% de los hospitales tienen menos de 50 camas y el pago de bolsillo representa la mitad del gasto en salud, urge transitar hacia un modelo de gestión basada en valor (GBV) que priorice la calidad, la experiencia del paciente y la eficiencia económica mediante indicadores medibles.

Como en un ejercicio de autoconciencia, el rector de TecSalud, Guillermo Torre Amione, moderador de la mesa, retó a sus colegas con una pregunta crítica: ¿cómo transformar un sistema fragmentado, donde todos los actores están descontentos y desconfiados unos de otros, hacia uno que premie el valor?

Torre describió un panorama desafiante para la medicina privada mexicana. En este modelo, los hospitales son pequeños, con un promedio de 30 camas, y el pago de bolsillo dominando, donde apenas 10-12 millones de mexicanos cuentan con seguros médicos. Además, los médicos, que se perciben como "dueños y zares" de la atención, operan con autonomía, lo que dificulta la colaboración. Este contexto genera un sistema donde los incentivos están desalineados: los hospitales buscan maximizar ingresos por procedimientos, las aseguradoras enfrentan costos crecientes, los pacientes, especialmente adultos mayores, lidian con primas de seguros que alcanzan hasta 300,000-400,000 pesos anuales, y los médicos se quejan constantemente de las aseguradoras. Como resultado, todos los actores —hospitales, médicos, aseguradoras y pacientes— están insatisfechos y desconfían unos de otros. Torre subrayó que este descontento generalizado refleja un sistema "quebrado" que no puede seguir funcionando sin una transformación profunda.

El modelo actual, basado en el pago por evento, fomenta prácticas que priorizan el volumen sobre la calidad. Por ejemplo, más días en terapia intensiva o más procedimientos como radiologías o stents generan mayores ingresos, pero no necesariamente mejores resultados para la salud del paciente. En contraste, la GBV propone medir y premiar la calidad de los resultados, la prevención y el manejo eficiente de enfermedades crónicas. Torre destacó que el sector público, con control sobre médicos, hospitales y financiamiento, podría implementar este modelo con mayor facilidad. Sin embargo, en el sector privado, la fragmentación, la baja penetración de seguros y la cultura médica individualista complican la transición. La pregunta central es: ¿cómo lograr que hospitales, médicos y aseguradoras trabajen juntos para alinear incentivos y priorizar la calidad en un contexto donde la confianza es escasa?

El panel planteó soluciones. José María Zubiría, director general del Centro Médico ABC, sugirió descomponer el problema en tres ejes: calidad, experiencia del paciente y costos. La calidad requiere indicadores transparentes, que según se dijo ya se empiezan a desarrollar para comparar el desempeño hospitalario. La experiencia del paciente, especialmente en admisión y alta, necesita mayor integración entre actores. En costos, estandarizar procedimientos frecuentes, como los 30 identificados por el ABC (cardiopatías infantiles, ortopedias, partos), ha permitido fijar precios en un 80-85% de los casos con algunas aseguradoras, aunque aún sin incluir honorarios médicos. Reducir la variabilidad, como tiempos quirúrgicos que oscilan entre 1.5 y 4 horas, es clave para disminuir la incertidumbre.

La GBV viene desde los años 90 en Estados Unidos, buscando premiar la prevención, el manejo eficiente de enfermedades crónicas y los indicadores de salud poblacional. En México, con solo 10-12 millones de mexicanos con seguro de gastos médicos mayores y una cultura médica donde el doctor actúa como "zar" de la atención, adoptar este modelo es un desafío, pero también una necesidad. Como afirmó Roberto Bonilla, del Grupo Dalinde San Angel Inn, la GBV no es una moda, sino una "necesidad fundamental" para la viabilidad de la industria hospitalaria en México, dado que la dependencia de las aseguradoras está "matando" al sistema. Jesús Ruiz López, del Grupo Ángeles Health System, defendió la calidez del modelo mexicano, donde los médicos mantienen una relación cercana con los pacientes, y propuso integrarla en un sistema sostenible que mida indicadores de calidad.

Por su parte, Jorge Azpiri, destacó que en TecSalud llevan una década buscando alinear médicos y hospitales en institutos colaborativos, aunque reconoció la dificultad de cambiar una cultura médica donde los doctores son formados para imponerse y actuar individualmente. También abogó por fortalecer la atención primaria para prevenir enfermedades y reducir costos, un enfoque exitoso en países como Inglaterra.

El caso del Hospital Español fue puesto como referencia; descrito por su director José Testas Antón, ofrece un modelo de mutualidad con 16,000 socios que pagan cuotas accesibles (menores a 30,000 pesos anuales) y reciben atención integral de médicos de base. Este sistema permite seguimiento cercano y satisfacción del paciente, pero para ser escalable se requerirían muchos ajustes al sistema. En el panel se señaló que la fragmentación y los intereses opuestos entre hospitales (empresas de salud) y aseguradoras (entidades financieras) impiden replicar estos modelos para los 12 millones de asegurados. La solución, según Torre Amione, podría empezar con productos cerrados para 2-3 diagnósticos clave, con precios fijos que compartan riesgos y premien la calidad.

Las cosas no están fáciles, pero se coincidió en que la crisis actual es una oportunidad para innovar. La GBV exige colaboración, transparencia y disposición al cambio. Quedó claro en el Congreso de la ANHP que México puede aprender de sus propios ejemplos y de experiencias internacionales para construir un sistema de salud privado que priorice la calidad y la sostenibilidad, dejando atrás un modelo agotado que ya a nadie convence.

Las contradicciones de Eduardo Clark en la crisis de medicamentos

El subsecretario Eduardo Clark presume grandes ahorros en la compra de medicamentos e insumos médicos, lo cual sería un logro para el subsecretario de presupuesto en Hacienda; no para un funcionario de la Secretaría de Salud. Ignora que la responsabilidad mayor en salud es atender a los pacientes, no generar ahorros a costa de su bienestar. A ocho meses de la actual administración, persiste la escasez de medicamentos, con crisis recurrentes en quimioterapias y tratamientos neuropsiquiátricos, repitiendo el sufrimiento de pacientes ya vivido en años anteriores. Clark también habló en la mañanera de que se busca producir más medicamentos mediante el Plan México para reducir importaciones y costos, pero ¿dónde está la lógica si los ahorros no se traducen en acceso a terapias?

Roche Diagnóstica presenta sus innovaciones

Interesantes innovaciones nos dicen presentará este miércoles 18 Roche Diagnóstica en su Tomorrow Lab 2025, particularmente las enfocadas a resolver los largos tiempos de espera para obtener un diagnóstico certero. Por ejemplo, la plataforma cobas pro integrated 703, que puede procesar hasta 2,000 pruebas por hora a partir de una sola muestra de sangre. Ello implica resultados más rápidos, menos carga para los laboratorios y, por ende, mejor atención al paciente. Otras dos soluciones serán: una prueba molecular que permite detectar tuberculosis con alta precisión —ya disponible en México- y un sistema de secuenciación genómica para análisis de cáncer, que podría abrir la puerta al tratamiento más personalizado. La innovación diagnóstica avanza; el reto es que el sistema también lo haga.