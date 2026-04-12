Círculo perverso: guerra, daños y odios

Es lamentable que las organizaciones internacionales que fueron creadas para fomentar la paz, la cooperación y el desarrollo económico y social no hayan detenido la guerra de Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán. Lo mismo la abstención del Congreso de EU. Trump contribuye a la aceleración del declive hegemónico de EU y su prestigio en el mundo.

Para los países árabes, estima el subsecretario general de la ONU, Abdalás Al Dardiri, el costo actual de la guerra es de 186,000 millones de dólares, 6.0% del Producto Interno Bruto (PIB). El número de empleos perdidos es de 4 millones y miles de muertos.

Para EU, dice el economista Daron Acemoglu, Premio Nobel de Economía 2024: “Está por verse cuánto daño más sufrirán las instituciones estadounidenses a causa de la desacertada aventura política de Trump en el Medio Oriente. La amenaza a la democracia, la estabilidad social y la resiliencia económica de EU es mayor”.

Para Mexico, como parte de un mundo interdependiente, se ven efectos como los siguientes:

1.- Balanza energética. Lo que México gana por la exportación de petróleo crudo, debido al alza de los precios, lo pierde con la importación de gasolinas, gas natural, diésel y fertilizantes. El gasto por las importaciones de energéticos es del doble del ingreso por las exportaciones de petróleo. A ello habrá que añadir los estímulos fiscales a los consumidores por los apoyos a las gasolinas Magna y Premium. También los apoyos a Pemex.

2.- Más inflación. El repunte de precios de los energéticos afecta a Mexico. La inflación llegó a 4.6% anual en marzo, su mayor nivel del sexenio. Los más altos crecimientos se localizan en frutas y pasaje aéreo.

En la agricultura de México y de todo el mundo está afectando el crecimiento del precio de los fertilizantes que se han elevado en 25 por ciento. México importa 75% de los fertilizantes que utiliza.

3. - Crecimiento económico. La OCDE estima que el crecimiento económico de México para este año será de sólo 1.3%, nivel que es de estancamiento y que afecta el empleo y el desarrollo social. Ello plantea la necesidad de elevar la inversión, misma que fue ofrecida por el sector privado y que todavía no se realiza. Las perspectivas. Entre lo imprevisible y lo probable.

La guerra conduce al caos regional y a la volatilidad de los precios de los energéticos y la inestabilidad de los mercados de valores.

Trump ya quiere terminar la guerra para exorcizar sus errores y porque no esperaba la respuesta defensiva de Irán y la posición de importantes líderes mundiales que están en contra de sus decisiones.

Si los acontecimientos dan un vuelco favorable en torno a la paz, se iniciará la reconstrucción de la infraestructura destruida. Pero el resentimiento de lo que hicieron EU e Israel estará presente, acumulando odios y violencia.