¿Por qué Chico Pardo sí pudo?

Se abrió este año una oportunidad grande para quienes quieran hacer negocios en México. Un poco lo hicieron los mexicanos y un poco el resto del mundo, que se desvió.

Esta coyuntura me hace pensar en Fernando Chico Pardo, el socio que decidió hace años separarse de Carlos Slim e ir por su cuenta.

Chico Pardo hizo buen negocio con Promecap, con Aeropuertos del Sureste y ahora es el presidente de Banamex.

Me parece que a él le gustan los negocios, no solo por el capital que esa actividad entrega a cambio, sino por la emoción que implica la toma de decisiones y sus consecuencias. Es un tipo raro en México. A la mayoría solo le gusta la parte del dinero.

Él presume en términos de béisbol cómo divide sus apuestas. De cada 10 empresas en las que invierte, ya sabe que en seis va a salir “ponchado”, en tres va a pegar “de hit” y en una “bateará de jonrón”, que pagará por todas las demás, con ganancias. Es una explicación rápida de cómo funciona la aplicación del venture capital o el capital de riesgo.

Basado en su análisis, Chico Pardo ha fracasado más veces de las que triunfó, pero el resultado neto derivó en la obtención de su meta: controlar Banamex.

Salvo por la familia propietaria de Gruma y Banorte, no había otra mexicana que alcanzara el control de uno de los cinco bancos más grandes de México. Chico Pardo pudo por su capacidad de administrar la aventura, el riesgo.

¿Por qué ahora? Porque Banamex lo pone en primera fila para lo que viene.

El sentir de empresarias y empresarios cambió. Si les gusta o no el partido político Morena, no importa. México es lo que es y empiezan a entender sus nuevas reglas.

A decir de expertos, la nueva composición de la Suprema Corte ha decidido de manera moderada y no radical. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum resultó discreta, pero hábil en su negociación internacional y evidencia una intención de atacar al crimen organizado.

Su Plan México derivó en la convocatoria a millonarias licitaciones en energía y este fin de semana propuso una iniciativa de ley para generar inversión mixta, con dinero público y de inversión privada, que genere infraestructura con más de 5 billones de pesos en proyectos.

Y en este momento surgen señales claras de apetito en otros ámbitos. Como una muestra, Fondo de Fondos, de Nafin, comprometió casi 5,000 millones de pesos para invertir en empresas innovadoras.

“Lo que vamos a hacer es acompañar ese capital multiplicándolo por 10; es decir, ese capital que está comprometiendo hoy la banca de desarrollo lo vamos a aumentar de 5,000 a 50,000 millones de pesos para incrementar la base de inversión sobre la cual ya estamos trabajando”, dijo el martes Pablo Coballasi, en la cumbre de la Amexcap, asociación que preside y está conformada por administradores de fortunas que invierten en México.

Hasta ahora, ha sido una agrupación poco inclinada al riesgo.

Pero, de nuevo, hay otros vientos: “Nosotros en Cometa, que invertimos en empresas principalmente de software B2B, negocio a negocio, hemos visto cómo el software y los negocios tecnológicos en general viajan muy bien con el idioma. Y sucede que México, siendo el mercado hispano más grande del mundo, se convirtió en el centro gravitacional de los negocios tecnológicos de todo el mundo”, dijo la semana pasada Rafa de Haro, general partner del fondo de venture capital Cometa.

“Entre 2010 y 2018 se transforma el ecosistema emprendedor mexicano y empiezan a llegar emprendedores de todo el mundo a emprender aquí de la mano de emprendedores mexicanos. Y eso creo que es un cambio de paradigma muy grande porque el único otro lugar del mundo donde hemos visto un fenómeno igual es en Silicon Valley”, agregó.

A esa combinación lo que le falta es capital y éste deben ponerlo empresarios. Sí sería bueno que las Afore aporten al ecosistema, pero éstas tienen por lógica el cuidado de un capital que es de los trabajadores, que no son inversionistas.

Los mexicanos con capital están en una oportunidad única y deben responder al llamado.

“(Al de) cambiarle el rostro al desarrollo económico de nuestro país, hay una gran oportunidad”, dijo también la semana pasada Adriana Tortajada, CEO de 1200VC, un fondo de capital de riesgo y plataforma de inversión en tecnología profunda. Deep tech, un asunto del que leerán aquí con frecuencia, porque la necesitamos.

Como necesitamos más inversionistas que apuesten en México.