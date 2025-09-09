CFE Fibra E, viene primera colocación

Ahora sí, la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Emilia Calleja, se prepara para buscar financiamiento para la expansión de la Red Nacional de Transmisión.

Realizará la primera colocación en su historia de bonos a través del único vehículo financiero con acceso a la Red Nacional de Transmisión (RTN), la CFE Fibra E.

Este es el primer fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura en México.

Ayer se iniciaron las reuniones con inversionistas para promover la colocación de un bono internacional en los próximos días.

La expectativa es que dos de las agencias calificadoras más reconocidas otorguen a este bono la misma calificación que los bonos del gobierno de México y de la CFE, por el sólido desempeño de la Red Nacional de Transmisión, su modelo exclusivo de negocio y la confianza en el plan en materia energética del actual gobierno

La intención es iniciar la estrategia de financiamiento de la CFE y concretar su Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030.

La empresa pública no informó cuál será el monto que colocará pero explicó que los recursos que se obtengan se destinarán a robustecer y extender la infraestructura de transmisión, servicio indispensable para el desarrollo de todas las actividades económicas.

Previamente, la CFE había informado que invertirá 8 mil 177 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 163,540 millones de pesos para fortalecer la red de transmisión.

Del 2025 al 2030 se construirán 275 nuevas líneas de transmisión y 524 nuevas obras en subestaciones eléctricas.

El propósito es ampliar la red para tener mayor acceso a la energía eléctrica, atender los requerimientos de los Polos de Desarrollo para el Bienestar y de las nuevas industrias.

El Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 también incrementará la capacidad de generación en 29 mil 074 megawatts (MW): CFE, 22 mil 674 MW y 6 mil 400 MW adicionales por parte de la inversión privada.

El objetivo es beneficiar a 50 millones de usuarios en el país.

La inversión en transmisión y distribución es una asignatura pendiente que se pospuso en el sexenio pasado. Qué bueno que ahora sí, comienza a atenderse. Al tiempo.

Refrescos, ¿mayores impuestos?

Previo a la entrega del Paquete Económico se registró una confrontación de encuestas en torno al probable aumento al impuesto a bebidas azucaradas.

Por una parte se difundió la encuesta nacional elaborada por Reset México en la que señala que el 83% de la población apoyaría impuestos saludables aplicados al consumo de bebidas alcohólicas tabaco y bebidas azucaradas, siempre que lo recaudado se destine a salud o educación.

En sentido contrario, una encuesta de Infopoint arroja que el 73% de los participantes se manifestaron en contra del aumento a impuestos sobre los refrescos y solo un 27 por ciento se manifestó a favor.

En las últimas semanas, las bebidas azucaradas han sido objeto de severos señalamientos por parte del secretario de Salud, Dr. David Kershenobich Stalnikowitz. El debate en el poder legislativo ha sido intenso y los rumores apuntaban hacia un aumento en el impuesto a los refrescos. Veremos

AHMSA, ¿rescate inminente?

Vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila, la vamos a recuperar juntos, dijo el pasado fin de semana la Presidenta Claudia Sheinbaum, en referencia a la quebrada empresa Altos Hornos de México (AHMSA).

Durante su gira de trabajo por Saltillo, Coahuila, en una parte de su discurso, hizo una breve mención, que ha provocado varias interrogantes.

De inmediato se generaron elucubraciones de lo que implican las declaraciones presidenciales.

¿Será que el gobierno federal está evaluando la posibilidad de rescatar a AHMSA? ¿El fraseo que utilizó al decir “vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila, tendrá esa implicación?

La quiebra de AHMSA afecta a alrededor de 20,000 trabajadores y 400 empresas pequeñas y medianas, y ha generado un enorme boquete en la producción de acero. Veremos qué tipo de solución le da el gobierno mexicano a éste nudo de problemas llamado AHMSA.

Atisbos

Dos de las más importantes calificadoras, Standard and Poor’s y Moody’s mejoraron las calificaciones de México.

La agencia calificadora Standard and Poor’s (S&P) ratificó la calificación de la deuda soberana de México a largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB’, dos niveles por encima del umbral mínimo de grado de inversión, y mantuvo en ‘BBB+’ la nota en moneda local.

La agencia prevé que las finanzas públicas logren estabilizarse este año pese al bajo crecimiento económico. Por su parte, Moody’s subió la calificación de Pemex de B3 a B1 con perspectiva estable.

Para la calificadora refleja el mayor compromiso del gobierno para apoyar a la empresa pública del Estado en el pago de sus obligaciones financieras hasta 2027, lo cual genera un cambio significativo en la percepción de su riesgo crediticio, en específico el Plan Estratégico 2025-2035.

Son buenas noticias para el gobierno. Buenas noticias para México.