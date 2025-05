César Guzmán: el hombre que eligió no corromperse

Conocí a César Guzmán en 1995, cuando él patrullaba las calles con un perro a su lado como parte del escuadrón canino de la Policía de Guadalajara, entonces llamado Grupo Lobos. Yo era un reportero novato, cubriendo la nota roja para Notimex. Él, un policía joven, ya sabía que lo suyo no era la fuerza por la fuerza, sino una vocación clara: proteger sin traicionarse.

Ese primer periodo, de 1995 al 2000, me enseñó más de lo que una redacción podía. Muchas veces patrullamos juntos; él armado, yo con una libreta y grabadora. Gracias a César, entendí cómo funciona la delincuencia en México. No desde los boletines, sino desde la calle. Desde el miedo. Desde los códigos invisibles.

En esos años, César ascendió a comandante del grupo Lobos. Mientras tanto, yo seguí mi camino periodístico por otros estados. Nos reencontramos en 2007, en una reunión en la casa del Consulado de Estados Unidos. Ambos habíamos sido seleccionados, en momentos distintos, por programas de formación del gobierno estadounidense. Lo vi y supe que no había cambiado: la misma mirada firme, la misma ética incorruptible. Me contó que se había capacitado en Estados Unidos, en Israel, en Inglaterra. Que había aprendido, sí, pero sin venderse. Porque en este país, para seguir subiendo en el servicio público, la mayoría de las veces hay que ensuciarse. Y César no quiso.

Se salió del sistema. Fundó su agencia de seguridad privada. Hizo sinergia con agentes extranjeros, con especialistas, con otros que también creían que esto se puede cambiar. Y desde su trinchera, siguió luchando. No por dinero —que ya no le faltaba—, sino por convicción. Porque César quería que “los chicos malos” no ganaran. Así lo decía él refiriéndose a los criminales con un desprecio tranquilo, pero afilado.

No tomaba una gota de alcohol. No porque fuera puritano. Sino porque así era él: claro, enfocado, disciplinado. Era coherente. Íntegro. Profesional.

Y me encabrona que lo hayan asesinado cobardemente. En este país donde la vida vale poco si no formas parte del círculo rojo o de la burocracia dorada. Lo mataron sin darle oportunidad de defenderse. A un hombre que vivió defendiendo a los demás.

César me enseñó a leer el tablero en el que se enfrentan empresarios, políticos, criminales y agentes de justicia, cada vez más parecidos entre si. Me hizo sentir seguro en una ciudad donde tener pistola o poder basta para matarte con impunidad.

Una frase suya se me quedó clavada: "Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada."

Él hizo. Y eso lo vuelve eterno.

César no se quedó quieto.

Tampoco se hizo famoso. Ni buscó reflectores.

Solo trabajó. Estudió. Aportó. Enseñó.

Ayudó a quien pudo. Y luchó.

También teníamos planes.

La delincuencia no solo le quitó la vida: truncó un proyecto que construimos con inteligencia artificial para prevenir riesgos, informar a las personas y hacerles llegar mensajes claros de seguridad a través de redes sociales.

Creamos un personaje con su nombre —GPT César Guzmán—, una extensión digital de su experiencia, diseñado para comunicar, orientar, enseñar.

Ahí la llevábamos: más de 9 mil seguidores en Facebook, 14 mil en Instagram, y TikTok apenas despegando. Pero el mensaje estaba llegando.

Y ahora estoy escribiendo esto. Porque lo mataron.

Porque la delincuencia —esa que combatió toda su vida— lo asesinó sin darle la oportunidad de defenderse.

Y no solo le quitó la vida.

Nos quitó sus ganas. Su ejemplo. Sus planes. Su forma limpia de hacer las cosas.

Estoy encabronado. Porque los buenos no deberían morir así.

Porque los malos no deberían ganar tan fácil.

Porque los malos no deberían ganar tan fácil.

César era coherente, íntegro, profesional.

Era mi amigo.

Y lo extraño más de lo que creí posible.

Porque César quería que los buenos hicieran algo.

Y yo, por él, por lo que hicimos juntos, no pienso quedarme callado.