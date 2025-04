Lo que los canadienses dicen de los mexicanos. Le conviene saberlo

Van varias semanas que coincido con periodistas canadienses en Washington.

Sí, lo que usted piensa en cierto. Ellos están viendo con la misma incredulidad que nosotros, el caos en que Estados Unidos sigue sumiéndose todos los días.

Como los mexicanos, los canadienses ven con la misma sorpresa, como el presidente Donald Trump suelta la boca sin miramientos y afirma que México y Canadá viven gracias a que Estados Unidos los mantiene. Trump critica agriamente a sus vecinos al norte y al sur diciendo que se aprovechan del trato magnánimo que tiene Estados Unidos para con ambos.

Eso me hizo buscar en días recientes lo que la prensa canadiense publica con énfasis en México. Sí usted no lo ha hecho, se lo recomiendo. Busque no solo lo que se dice actualmente sino lo que se ha dicho en los pasados dos meses.

Hoy en pleno 2025, cuando la Asociación Comercial de Norteamérica, la más exitosa de los tiempos modernos, debería estar aumentando y creando riqueza y prosperidad en México en Canadá y en Estados Unidos. Lo que los periodistas canadienses están compartiendo conmigo son sus dudas acerca de cómo este episodio va a terminar. Esto, me dicen, no puede terminar bien.

Obviamente el tema más destacado en la cobertura reciente de la prensa canadiense sobre México y el propio Canadá, es la disputa comercial iniciada por Estados Unidos a principios de 2025. Pero no se crea que todos son estadísticas y conjeturas. Los canadienses, con todo lo frio y lo seco que pueden ser, me preguntan también qué es lo que en México decimos de ellos.

El presidente Donald Trump, al imponerles a los dos países significativos aranceles de castigo, nos hizo a canadienses y mexicanos compañeros de la misma comezón.

Obviamente como usted esperaría los informes de prensa enfatizan que estos aranceles estadounidenses ejercen una presión significativa sobre el Tratado Canadá-Estados Unidos-México.

Curiosamente los negociadores canadienses y mexicanos involucrados en la creación del acuerdo han sido citados en medios como “Global News”, afirmando que los aranceles de Trump "abruman por completo" el pacto comercial, y que eso potencialmente podría convertirlo en algo sin ningún valor.

Trump, a sus dos socios principales, y a sus dos vecinos estratégicos más importantes, nos puso ya en una posición peor que la de otros países.

Lo que usted está pensando es muy cierto. Los canadienses dicen preocuparse tanto como nosotros acerca de la próxima revisión del T-MEC, que hasta hoy sigue estando programada para 2026.

A pesar de que México y Canadá actuaron distinto en esto de devolverle el golpe a Trump, ambas naciones se muestran unidas en su oposición al castigo estadounidense.

Los canadienses ven como necesario el desarrollo de una relación más cercana con México:

“The enemy of my enemy is my friend” -- “El enemigo de mi enemigo es mi amigo”

A mí me causa conflicto interno referirme a Estados Unidos como un enemigo. A mis amigos periodistas canadienses les cuesta trabajo pensarlo también. Pero ¿qué es lo que Trump nos ha hecho pensar y sentir con sus acciones?

En la prensa canadiense, se habla de que lo que está ocurriendo entre los tres “socios” como una “Oportunidad estratégica”. Organizaciones como “Export Development Canadá” (EDC) definen explícitamente la actual incertidumbre comercial causada por las acciones de Estados Unidos como una "oportunidad histórica" para que Canadá y México fortalezcan sus lazos bilaterales de comercio e inversión. las publicaciones empresariales canadienses, alientan a ir más allá del enfoque tradicional dentro del mercado estadounidense.

Canadá en sus medios de información: radio, televisión, prensa escrita y plataformas digitales destacan el potencial canadiense de abastecerse mutuamente con Mexico en lugar de depender de otros socios internacionales o de Estados Unidos.

Los informes de prensa en inglés y en francés, sugieren abiertamente que el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, han discutido directamente el aumento del comercio entre sus países como una estrategia específica para mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses. La unión hace la fuerza, evidentemente es una frase mundial en la que el mundo aun cree.

En enero “Le Journal de Montreal” identificó varios sectores con gran potencial para las empresas quebequenses en México. El diario incluyó a las industrias creativas como las (multimedia, los videojuegos, además de diseño y artes digitales).

“Le Canadien” periódico publicado en francés en toda la provincia de Quebec, ha publicado artículos de como la industria aeroespacial, el transporte, las tecnologías de la información, los plásticos, la agroalimentación y las tecnologías verdes, son áreas con potencial de enorme crecimiento en la relación Canadá-México.

Por eso organismos gubernamentales y organizaciones empresariales de Quebec, como la Cámara de Comercio de Montreal Metropolitana (CCMM), promueven activamente a México como mercado y organizan misiones comerciales para ayudar a las empresas quebequenses a establecer contactos y explorar oportunidades.

Ustedes deben saber que existe un llamado “Compromiso Gubernamental” del gobierno canadiense, forjado mediante declaraciones oficiales e iniciativas como el Plan de Acción Canadá-México, para fortalecer y expandir las relaciones con México.

Los canadienses identifican al comercio entre los dos países como un mercado prioritario. Curiosamente esto viene ocurriendo incluso antes de la reciente crisis arancelaria. En la cobertura del periódico “Asuntos Globales de Canadá”, afirman que la difícil situación actual creada por Trump parece estar acelerando este enfoque.

Los comentaristas y los analistas canadienses señalan que la política arancelaria del presidente Donald Trump, es una clara indicación de que Canadá y México necesitan diversificar sus relaciones comerciales. México, en la prensa canadienses es presentado como un socio lógico, y como una oportunidad para aprovechar los acuerdos que ya existen como el T-MEC y el CPTPP.

“CSIS, Mayberry Inv, cita a Mexico en Business News” por su proximidad geográfica y su potencial en sectores como la minería y la energía. Dice que hay que hacer crecer la reciprocidad con México.

“The Western Producer” publicación canadiense, tiene varios informes que señalan que los líderes mexicanos han indicado que buscarían a Canadá y otros países para comerciar, si Trump insiste en que los aranceles estadounidenses persistan.

México, dicen los canadienses en “The Western Producer”, debe considerar a Canadá como un aliado estratégico clave, particularmente en áreas como la agricultura.

La prestigiosa publicación “Negocios en Vancouver”, dice que si bien, algunos informes mencionan que, históricamente, el comercio entre Canadá y México no ha alcanzado su máximo potencial, a pesar de los acuerdos que siguen existiendo entre los tres países norteamericanos. El clima actual de acciones comerciales de EE. UU. está dando un fuerte impulso al gobierno canadiense.

Los canadienses lo ven como una oportunidad para que las agencias de promoción empresarial y liderazgo político enfaticen y busquen activamente relaciones comerciales más estrechas con México.

Los desconfiados mexicanos

Nosotros aun desconfiamos de quienes nos vienen a ofrecer espejitos a cambio del oro. Lo que debemos decir es que los canadienses son mucho más sensibles que los estadounidenses a ese sentimiento.

Quizás por eso tanto, “Associated Press, como CBC News en Canadá” han realizado coberturas amplias acerca de la incertidumbre económica y la diversificación a la que la nueva relación con Estados Unidos está llevando a los tres países de Norteamérica.

“CBC News” dice también que lo anterior está llevando a canadienses y mexicanos a replantear nuestra profunda integración económica con Estados Unidos y a explorar maneras de diversificar las relaciones comerciales.

Las comunicaciones gubernamentales destacadas por la prensa, como las del sitio web, “Asuntos Globales de Canadá” reiteran la sólida y duradera relación bilateral entre Canadá y México (más de 80 años de vínculos diplomáticos).

La prensa canadiense se refiere a lo que llama: Aspectos claves con México que incluyen:

Una Fortaleza Bilateral- Canadá y México tienen mucho que ofrecerse uno a otro porque tienen un comercio significativo. México es el tercer socio comercial de mercancías más importante de Canadá, después de Estados Unidos y China, con casi 55 mil millones de dólares en comercio bilateral en 2023.

La inversión directa canadiense en México es sustancial, (40,400 millones de dólares en 2023), lo que lo convierte en el noveno destino de inversión más importante de Canadá.

Fuerte turismo en ambas direcciones y el vital Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), donde México es un importante país emisor y Canadá es el receptor.

Hay mecanismos entre Canadá y México que son importantes, pero como nunca había ocurrido un conflicto, no les habíamos dado mucha importancia en México.

Mecanismos de desarrollo de negocios como la Alianza Canadá-México y el Plan de Acción Canadá-México, ambos destinados a construir sociedades prósperas, sostenibles y competitivas.

En resumen:

La reciente cobertura de la prensa canadiense presenta una relación mayor entre Canadá y México causada por el desafío compartido del proteccionismo estadounidense. Pero, sobre todo, una relación con enorme potencial para crear un proyecto de ganar-ganar para la gente de los dos países

Ahora ya sabe usted algo a lo que no le habíamos dado mucha importancia... ¿Qué es lo que los canadienses dicen de los mexicanos?