En busca del fracking verde

Si usted tuviera que tomar la decisión del fracking, ¿le daría más importancia a los argumentos vinculados al desarrollo económico o a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente?

El tema polariza y con razón. Es una de las decisiones que marcará el sexenio de Claudia Sheinbaum, en materia energética y medioambiental, mínimo. México tiene yacimientos con 141,000 millones de pies cúbicos en reservas no convencionales. Estos podrían otorgar mayor margen de maniobra en materia energética y reducir drásticamente nuestras importaciones de gas natural que son 75% de nuestro consumo y el año pasado fueron de 7,674 millones de dólares.

El riesgo medioambiental está ahí, entre otras cosas porque en México las reservas de gas y petróleo no convencional se encuentran en zonas que tienen muy poca agua, principalmente en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La extracción requiere cantidades enormes de agua. La fracturación de un solo pozo requiere hasta 100 millones de litros de agua, el equivalente a 4,000 pipas de agua. Un campo tiene en promedio 6 u 8 pozos.

¿Cómo se tomará la decisión? La presidenta ha convocado a un grupo de expertos que emitirán sus recomendaciones en dos meses. Son especialistas en manejo de agua, explotación sustentable, geología y medio ambiente.

Los expertos no tienen que descubrir el agua tibia. Hay más de 2 millones de pozos que se explotan por medio de la fracturación hidráulica, tan solo en Estados Unidos. La técnica empezó a aplicarse en la década de los 40 del siglo pasado, aunque la revolución moderna empieza en 1980 y se “perfecciona” en la década de los 90 en los estados de Texas y Oklahoma. La evolución tecnológica ha continuado y se ha intensificado en los últimos 15 años.

Recientemente se han desarrollado alternativas tecnológicas que se conocen como fracking verde. Se sustituye el agua por otros fluidos para fracturar la roca, para reducir drásticamente el uso del agua y la generación de lodos contaminados. Entre los fluidos utilizados están el propano líquido, el dióxido de carbono y el pulso de plasma.

Canadá tiene alrededor de 175,000 pozos que trabajan con fracturación hidráulica. Ellos tienen agua en exceso, pero no dejan de tener controversias por la contaminación de los recursos hídricos. De cualquier modo, proyectan redoblar su apuesta por el fracking y obtener 80% de la producción de gas con esta técnica en la próxima década.

En Argentina está uno de los desarrollos más importantes del mundo, en Vaca Muerta. Su ejemplo es digno de atención para nosotros, porque se trata de un yacimiento que se ha desarrollado en uno de los países más inestables políticamente de América Latina. Ahí está la segunda reserva no convencional más grande del mundo en gas y la cuarta en petróleo. Ha recibido inversiones superiores a los 35,000 millones de dólares y proyecta captar 60,000 millones de dólares más de aquí al 2030.

En todos los casos, el empleo de la fracturación hidráulica produce efectos adversos al medio ambiente. Es el consumo de grandes cantidades de agua; la contaminación de los mantos acuíferos con químicos; la liberación de gas metano y sismicidad. En Vaca Muerta, que tiene una extensión de 35,000 kilómetros cuadrados, los grupos medioambientalistas han documentado un promedio de 700 incidentes por año, estos incluyen principalmente derrames de hidrocarburos.

¿Qué papel jugará Pemex? En Estados Unidos, Canadá y Argentina, las empresas del sector privado son las protagonistas de los principales proyectos. En México, no hay manera de imaginar una revolución en el sector energético sin colocar a Pemex y CFE en primer plano. Son miles de millones de dólares los que se necesitarán. El Gobierno mexicano está consciente de que el desarrollo y explotación de los yacimientos podría llevar de 10 a 15 años. Lo dijo el miércoles la presidenta: ¿podemos tener reglas del juego estables de aquí al 2040? ¿Podrá México lograr un equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente?