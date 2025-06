BMV ofrecerá incentivos

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) dio a conocer la eliminación de la cuota de listado, así como 50% de descuento en la primera cuota de mantenimiento para las empresas que ingresen al mercado mediante el esquema simplificado.

De igual manera, como parte de la promoción de ese nuevo régimen que busca incentivar que las empresas se conviertan en públicas, la Bolsa dijo que realizó en el primer semestre del año giras estratégicas en Mérida, Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua y Puebla.

El mercado de capitales en México ha experimentado una sequía de nuevas colocaciones de acciones que se extiende por varios años, un problema que enfrentan las bolsas de otros países en tiempos de volatilidad e incertidumbre, además por la fuerte competencia de mercados globales, en particular el New York Stock Exchange, que alberga en sus índices a las empresas públicas más poderosas del mundo, en particular las llamadas Siete Magníficas.

BMV también informó que mediante el programa gratuito “De Cero a Bolsa”, que aborda temas financieros, guía personalizada y herramientas para facilitar la incorporación al mercado, más de 120 empresas han recibido capacitación.

La unidad Google de Alphabet finaliza su colaboración con PayPal y eliminará la plataforma de pagos digitales de Google Wallet a finales de la próxima semana, según una publicación en el sitio web de soporte de Google.

Los usuarios en Estados Unidos no han podido vincular sus cuentas de PayPal a Google Wallet desde el 11 de abril y la compañía planea eliminar las cuentas restantes el 13 de junio.

Tras esta fecha, los usuarios de PayPal ya no podrán realizar ni recibir pagos a través de Google Wallet.

xAI de Elon Musk puso en marcha una venta de acciones de 300 millones de dólares que valora el grupo en 113,000 millones de dólares, publicó el diario Financial Times.

El acuerdo permitirá al personal vender acciones a nuevos inversionistas, según personas cercanas a la situación, validando el precio alcanzado cuando la start-up xAI de Musk adquirió su servicio de medios sociales X en marzo.

xAI busca recaudar más dinero mientras Musk se esfuerza por desviar su atención de la política a sus diversas empresas, que han sufrido durante la etapa del magnate en Washington.

Las acciones de Tesla alcanzaron su nivel más bajo en seis meses a principios de marzo, mientras que X ha sufrido numerosas interrupciones prolongadas. Mientras tanto, xAI ha incumplido repetidamente sus propios plazos para enviar una actualización de su modelo de IA insignia, Grok.

Cartier, la empresa de joyería de lujo propiedad de Richemont, sufrió un pirateo de su sitio web y el robo de algunos datos de sus clientes.

La empresa, cuyos relojes, collares y pulseras han lucido Taylor Swift, Angelina Jolie y Michelle Obama, dijo que "una parte no autorizada obtuvo acceso temporal a nuestro sistema".

accionesyreacciones@eleconomista.mx