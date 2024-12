Por qué la Bidenomics no dio resultados en las urnas

CAMBRIDGE. Como presidente de Estados Unidos, Joe Biden trazó un nuevo camino económico para los demócratas al ponerse abiertamente del lado de la clase trabajadora e introducir una amplia gama de políticas industriales para revitalizar la industria, relocalizar las cadenas de suministro y promover la transición verde. La mayoría de estas nuevas políticas tenían sentido económico y, como muchos otros progresistas, pensé que también tenían sentido político. ¿A qué se debe, entonces, el decepcionante desempeño electoral de la vicepresidenta Kamala Harris, especialmente entre los votantes de la clase trabajadora?

El atractivo de Donald Trump, como el de los etnonacionalistas de derecha en otras partes, se debe en gran medida a los crecientes niveles de inseguridad económica, que muchos consideran resultado de la desregulación, el aumento del poder corporativo, la globalización, la desindustrialización y la automatización. Como campeones tradicionales de los desfavorecidos, los partidos de centroizquierda podrían haberse beneficiado de estos avances, pero habían llegado a hablar más en nombre de las élites educadas y profesionales, y tardaron en cambiar de rumbo. Ante la creciente percepción de que habían abandonado sus raíces de clase trabajadora, la apuesta de Biden por el populismo económico parecía la estrategia correcta.

Una interpretación de la reelección de Trump es que el populismo económico fue un error, lo que implica que el Partido Demócrata debería haber avanzado con más fuerza hacia el centro. Pero los esfuerzos aparentemente infructuosos de Harris por cortejar a los votantes republicanos de centro tampoco tuvieron mucho éxito.

Hay, al menos, otras tres posibilidades. La primera es que la estrategia de Biden funcionó, pero no lo suficiente como para ganar las elecciones. La inflación y el aumento del coste de la vida han producido una reacción generalizada contra los gobiernos de todo el mundo. Un gráfico ampliamente difundido en el Financial Times muestra que los gobernantes en el poder no han alcanzado su porcentaje de votos anterior en todas las elecciones de 2024. Para mérito de la Bidenomics, los demócratas obtuvieron un resultado mucho mejor en comparación.

La segunda posibilidad es que las nuevas políticas tardan en mostrar efectos y dar lugar a nuevas coaliciones políticas. La Bidenomics es todavía nueva y se enfrentó al enorme desafío de desbancar a más de tres décadas de experiencia de los votantes con el centrismo demócrata. Tal vez era demasiado esperar que la retórica protrabajadores de Biden y las sólidas cifras de la construcción manufacturera superaran las divisiones que han surgido (y profundizado) desde la administración del presidente Bill Clinton. Se necesitan más que unos pocos años de política bien diseñada para diseñar un realineamiento político.

La tercera posibilidad, y la menos discutida, es que la Bidenomics fuera un populismo económico del tipo equivocado. Al centrarse en la industria manufacturera, el poder sindical y las organizaciones de trabajadores al estilo antiguo y la competencia geopolítica con China, prestó muy poca atención a la estructura cambiante de la economía y la naturaleza de la nueva clase trabajadora. En una economía donde solo el 8% de los trabajadores están empleados en la industria manufacturera, una política que promete restaurar la clase media trayendo la industria manufacturera de regreso al país no solo es poco realista; también suena a hueco, porque no se alinea con las aspiraciones y experiencias cotidianas de los trabajadores.

El trabajador estadounidense típico de hoy ya no lamina acero ni ensambla automóviles. En realidad, se trata de un proveedor de cuidados a largo plazo, un preparador de alimentos o alguien que dirige una pequeña empresa independiente (quizá mediante un trabajo temporal). Para abordar los problemas de los bajos salarios y las condiciones de trabajo precarias en esos servicios se necesita una estrategia diferente a la de los incentivos a la fabricación o los aranceles a las importaciones. Asimismo, la solidaridad de clase debe construirse de otra manera que mediante apelaciones a los sindicatos o el poder de negociación. Biden tenía la idea correcta, según esta visión, pero no logró dar en los objetivos adecuados.

Nuestra nueva estructura económica requiere una versión del siglo XXI de la “política industrial” que se centre en la creación de buenos empleos en el sector servicios. Esa estrategia implica innovaciones organizativas y tecnológicas para mejorar el trabajo en actividades de bajos salarios y la provisión de insumos como herramientas digitales, capacitación personalizada y crédito. Se pueden encontrar ejemplos locales y nacionales de esas iniciativas, pero siguen siendo de pequeña escala y en gran medida incidentales a los programas federales.

Las nuevas tecnologías que ayudan a los trabajadores, en lugar de desplazarlos, son fundamentales para ese esfuerzo. Las políticas industriales verdes muestran que la innovación puede efectivamente reorientarse desde actividades intensivas en carbono hacia otras más sostenibles. Ahora, necesitamos un impulso similar para políticas tecnológicas favorables a los trabajadores que promuevan la innovación que permita a los trabajadores con menos de una educación universitaria realizar tareas más complejas en el cuidado y otros servicios personales. Al desarrollar nuevas visiones de especialización económica y movilizar los recursos necesarios, las coaliciones intersectoriales, a menudo lideradas por agencias públicas, pueden fomentar la creación de empleo local en regiones que han sido afectadas por el desempleo de largo plazo.

Vale la pena señalar que en una encuesta realizada antes de las elecciones, los votantes hispanos en Texas dijeron que su mayor problema era la falta de empleo. Lo que sí creo que tiene el Partido Demócrata es que es “el partido de las prestaciones sociales para la gente que no trabaja”. Si bien las transferencias sociales a los pobres –aquellos que no pueden trabajar o enfrentan un desempleo temporal– son una parte necesaria e integral del estado de bienestar contemporáneo, los partidos de izquierda no pueden permitir que se les defina exclusivamente en esos términos. Deben ser vistos como defensores de quienes quieren contribuir a su comunidad a través de un trabajo decente y como facilitadores para quienes enfrentan obstáculos para hacerlo.

Para reconectar al Partido Demócrata con sus raíces, hay que empezar por reconocer que la clase trabajadora de hoy ha cambiado y tiene necesidades diferentes. La provisión de seguro social y el poder de contrapeso a los intereses empresariales siempre seguirán siendo elementos importantes de la izquierda progresista, pero estos objetivos deben complementarse con un conjunto renovado de políticas de “buenos empleos” que no fetichice la industria manufacturera ni la vea a través de la lente de la competencia geopolítica con China.

El autor

Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, es presidente de la Asociación Económica Internacional y autor de Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy (Princeton University Press, 2017).

Copyright: Project Syndicate, 2024 www.project-syndicate.org