Aranceles globales, el ataque holístico al comercio mundial

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludo en medio de la turbulencia bursátil.

El piloto anunció hace rato que era momento de poner el respaldo en posición vertical, asegurarse el cinturón de seguridad, plegar la mesita de servicio, dijo que vendría turbulencia.

Muchos pasajeros acataron la instrucción, muchos otros solo algunas medidas, y muchos más se quedaron solo pensando, y como no se sacudió mucho el navío regresaron a dormir, leer, o ver el entretenimiento a bordo.

Justo ahora se pega una fuerte sacudida el avión y se desprendieron las máscaras de oxígeno. Solo resta que nos indiquen ponernos en posición fetal, y prepararnos para el impacto.

Si le ponemos menos dramatismo, lo hacemos más coloquial. Mi madre me decía en mi adolescencia. “dime con quién andas, y te diré quién eres”. Y eso es justo lo que los mercados están indicando, no sabemos con quién andamos y no sabemos quién somos.

Nos aterra la exposición al cambio de paradigma comercial que presenta la Casa Blanca y yo sigo escuchando muchas voces que intentan pensar que el curso de agresión presente se va a atenuar y que la Casa Blanca va a dar vuelta atrás.

No se puede descartar que algo así suceda; sin embargo, mientras el señor Peter Navarro siga dirigiendo la orquesta, el objetivo no es solo el de imponer aranceles compensatorios, la intención es igualar condiciones comerciales según los estándares norteamericanos en economías que no tienen ese ancho de banda.

La resultante dejará marginado a quien no logre presentar ese equilibrio, y con ello el hablar de libre comercio e integración global será cosa del ayer.

En lo que lo filosófico se define y lo práctico se implemente, el mercado pega y luego pregunta. El no saber el impacto entre empresas afectadas por aranceles y su relación con proveedores y sistemas de financiamiento hace que toda empresa tenga alguna posible debilidad, así que como no sabemos con quién estamos, no sabemos cómo somos y ante la duda mejor liquidar, anular exposición o cortar pérdidas.

Las no populares llamadas de margen no dejan de timbrar.

Estados Unidos y China están ya directamente enfrentados. China ha resuelto parcialmente muchas de las cosas que les hacen dependientes.

La realidad es que fueron de los primeros en acatar las instrucciones originales, y se prepararon para el impacto. China puede resolver su dependencia energética usando proveeduría alterna, y en término de commodities agrícolas también hacer lo mismo.

La realidad es que, si Estados Unidos quiere forzar a China a la mesa, lo debe hacer cerrando acceso con Rusia, Arabia Saudita y Brasil principalmente, algo que no se antoja cercano.

La estrategia de la Casa Blanca es mover industria dentro de la pared arancelaria. Según lo indicado por los asesores del presiente Trump, Estados Unidos debe ser una potencia industrial nuevamente.

Si es acertado o no, será cuestión de tiempo para saber, el problema es que es justo lo que no se tiene, tiempo. La Casa Blanca pretende que veas una película de la duración de Ben Hur. Cuando el público tiene solo atención para ver una fotografía, y la propia administración no tiene tiempo para proyectar.

Los commodities agrícolas de momento se quedan un tanto aislados de la liquidación, hay que preparar los tiempos de siembra y como es muy seguro que el sector agropecuario sea muy lastimado, alguna ayuda estará por confeccionarles; de hecho, es crítico que esto suceda, de lo contrario, los congresistas de Iowa, Nebraska y anexas podrían desalinearse, lo mismo podría suceder con Texas y algunos otros estados energéticos.

Los precios del petróleo han caído sugiriendo un ámbito de recesión, y si bien la Casa Blanca quiere bajos costos de energía, demasiado bajo es un peligro, los costos de producción con petróleo sub-60 USD. Son muy onerosos.

A río revuelto, ganancia de operadores, ten cuidado con estos espacios de alta volatilidad. El mundo está realmente cambiando. ¿Estás en buenas manos?