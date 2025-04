Arancel al tomate, ¿dónde trazar la raya?

El pasado viernes el titular de Economía, Marcelo Ebrard informó de negociaciones por aranceles automotrices, al acero y aluminio y que en el segundo semestre de 2025 iniciaban negociaciones del T-MEC, pues ayer Estados Unidos anuncio que a partir del 14 de julio el tomate mexicano pagará arancel de 20 por ciento.

Palacio sabe qué pretende el Presidente Trump, los observadores nos quedamos con la impresión de que el arancel al tomate es el inicio de acciones con las que Washington quiere acogotar a la economía mexicana, a pesar del riesgo de fuerza excesiva.

Difícil saber hasta dónde llegará Washington con sus presiones y exigencias, pero quizá ha llegado la hora que alguien en México recuerde el “Art of the Deal” de Trump y recordando que audacia es prudencia, calcule el momento oportuno para trazar una raya más allá de la cual no se negocia.

Morena y sus históricas pulsiones tribales

En el Senado, Adán Augusto López Hernández, no aceptó reunir a su bancada con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y los senadores de la mayoría se fueron al receso de Semana Santa.

Mientras, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal reconoció la potencia de Morena, pero convocó a “no caer en excesos de confianza y a hacer frente a los desafíos que pueden venir desde dentro”.

Con tantos fierros en la lumbre, quizá la Presidenta Claudia Sheinbaum debe dejarse de cortesías y claramente dejar claro quién es la jefa política del Partido en el Poder, antes de que, como ocurrió al PRD, a Morena la socaven las pulsiones tribales.

¿Arriesgarán la resiliencia de los bancos?

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero en su informe del primer trimestre de 2025 habló de que “el sector bancario continúa con una posición robusta, con niveles adecuados de capital y liquidez que le permiten enfrentar posibles episodios de estrés”.

Como el que se quema con leche hasta al jocoque le sopla, hace muchos años que la SHCP y todas las autoridades han cuidado la fortaleza del sistema financiero y han procurado proteger su estabilidad.

La propuesta presidencial para que la SHCP negocie bajar tasas de interés para facilitar el acceso al crédito. Los que saben afirman que es inquietante que aluda a la baja de tasas de interés de Banxico como argumento, pues sería política letal vincularlas, un saltapatrás.

NOTAS EN REMOLINO

Falleció Leonila Vázquez Alvízar, paradigma de humanismo real, no de poses. Mujer del pueblo que en Las Patronas, Veracruz, durante 30 años preparó y regaló comida a los migrantes que viajaban en “la bestia” … Fuentes del SAT calculan que el contrabando de combustibles deja de pagar IVA por un monto de 177,000 millones de pesos. Imaginemos el monto multimillonario de ese ilegal negocio, imposible si no tuviera complicidades de políticos, funcionarios y empresarios… En Aguascalientes las grandes mentes de Morena reinventaron el truco del expresidente López Obrador. Huestes morenistas abuchearon la gobernadora panista y la Presidenta les pidió callar… Lúcida reflexión dejó Mario Vargas Llosa: “Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida” …