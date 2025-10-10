Agentes de IA, de asistentes digitales a socios estratégicos

Las organizaciones enfrentan desafíos en materia de productividad y el 82% de los líderes globales están replanteando sus estrategias y optimizando procesos mediante la implementación de Inteligencia Artificial (IA), para sostener su competitividad, de acuerdo con el Índice de Tendencias Laborales 2025 de Microsoft. La complejidad de los mercados, el volumen de datos a gestionar y la urgencia de obtener respuestas ágiles plantean una pregunta esencial: ¿Cómo aprovechar soluciones para optimizar las tareas rutinarias y enfocar a los equipos en decisiones de mayor valor? Una respuesta se perfila en agentes de IA.

De manera sencilla, los agentes de IA son sistemas que observan su entorno, interpretan datos y actúan hacia objetivos específicos. Están diseñados para apoyar a las personas —no para reemplazarlas— al reducir el trabajo repetitivo, mejorar la precisión y guiar decisiones más rápidas.

En este escenario, donde cada vez más organizaciones incorporan IA en sus operaciones diarias, los agentes representan la siguiente fase. Estos permiten personalizar procesos, integrar múltiples sistemas y ofrecer información contextual que optimiza la toma de decisiones. Su adopción impulsa a las empresas hacia la segunda fase para convertirse en una Frontier Firm —compañías que combinan el talento humano y agentes de IA como fuerza laboral híbrida— que superan la etapa inicial de usar la IA como asistente personal y comienzan a aprovecharla como un socio operativo para agilizar, innovar y generar valor organizacional.

El informe también menciona que 41% de los líderes mexicanos ya implementan agentes para automatizar flujos de trabajo; por su parte, el 65% de los trabajadores emplean la IA como una herramienta en sus actividades laborales. En el futuro cercano, las responsabilidades de los colaboradores estarán más enfocadas en la supervisión y toma de decisiones estratégicas. La colaboración entre agentes y profesionales permitirá que el talento humano se enfoque en temas importantes: innovación, visión de negocio y creatividad.

Por ejemplo, un equipo de ventas necesita analizar grandes volúmenes de datos de clientes para identificar oportunidades. Un agente podrá integrar información de CRM, tendencias del mercado y reportes financieros para ofrecer un panorama certero y de manera rápida. A su vez, el área de Recursos Humanos podrá filtrar postulaciones, programar entrevistas y elaborar resúmenes de candidatos mediante un agente entrenado para cubrir estas funciones, dejando a los responsables la decisión final.

Es clave que la adopción de agentes comience de forma sencilla y aportando valor real al negocio, por ejemplo, utilizando las opciones que permiten realizar diversas actividades como investigación de temas o fuentes, análisis de datos, elaborar presentaciones de PowerPoint e, incluso, planificar y organizar lluvias de ideas para proyectos.

Además, existen soluciones que permiten el desarrollo de agentes personalizados para distintas áreas, proyectos, actividades, entre otros. De esta forma, las empresas tendrán la flexibilidad de diseñar agentes que entienden las particularidades de cada proceso, conectando con datos internos para brindar recomendaciones en tiempo real y de manera accesible.

El futuro del trabajo será cada vez más personalizado, impulsado por agentes capaces de comprender el contexto y adaptarse a las necesidades de cada organización. Con la evolución hacia modelos como GPT-5, estas soluciones amplían sus capacidades para apoyar tareas más avanzadas y conscientes del entorno, lo que transforma a la IA en un socio estratégico dentro del trabajo diario.

La llegada de agentes inteligentes representa un cambio cultural. Para muchos directivos y tomadores de decisiones, su implementación significa aprender a trabajar en un esquema de colaboración híbrido: humanos y sistemas compartiendo responsabilidades de forma natural. Esta evolución de paradigmas requiere confianza en la tecnología, formación de equipos y, especialmente, una visión clara de cómo la IA se integra a las actividades organizacionales para potenciarlas. Las empresas que abracen esta transformación estarán mejor posicionadas para responder a los retos del presente y aprovechar las oportunidades del mañana.

*Director de Tecnología en Microsoft Latinoamérica