Adriana de Hoyos transforma el Aeropuerto de Punta Cana

Adriana Hoyos transforma el Aeropuerto Internacional de Punta Cana en una experiencia sensorial de lujo, donde cada detalle de interiorismo y mobiliario evoca la atmósfera de un resort caribeño. Su diseño combina materiales locales, sostenibilidad y confort, creando espacios cálidos, sofisticados y emocionalmente conectados con los pasajeros. Reconocida internacionalmente, Hoyos redefine la experiencia aeroportuaria integrando arte, cultura y funcionalidad en cada rincón.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana, uno de los puntos de entrada más transitados del Caribe, ha sido transformado por Adriana Hoyos Design Studio en una experiencia que va más allá de lo funcional: ahora recibir y despedir pasajeros es un recorrido sensorial que evoca la sensación de estar en un resort de lujo. En entrevista con

El Economista, Adriana de Hoyos explica cómo el proyecto combina lujo, autenticidad local y sostenibilidad para redefinir la experiencia aeroportuaria.

.

“A través del diseño buscamos transformar la experiencia aeroportuaria evocando la sensación de estar en un resort de lujo”, explica Adriana.

La inspiración provino del estilo de vida tropical caribeño y su cultura, con el objetivo de que los pasajeros se sientan relajados, envueltos en una atmósfera sofisticada que conecte con el espíritu de sus vacaciones, desde el primer hasta el último momento del viaje.

El proyecto refleja un fuerte vínculo con la cultura y el paisaje del Caribe. Para equilibrar lujo y autenticidad local, el estudio seleccionó materiales autóctonos como piedra coralina y piedra monte, incorporó tejidos locales y texturas orgánicas, y combinó colores vibrantes con soluciones de diseño funcionales y atemporales.

“De esta manera logramos que el lujo conviva con la autenticidad, generando un resultado sofisticado, cálido y profundamente conectado con el lugar y la cultura”, comenta Hoyos.

Conexión emocional con el viajero

El diseño busca transportar al usuario a un estado de relajación similar al de un resort desde el primer instante. La integración del interior con el exterior, mediante ventanales amplios que enmarcan la pista y el paisaje, es clave. La piscina infinita en la sala VIP se convierte en un elemento escultórico y envolvente, mientras la abundante luz natural y la paleta de colores evocan frescura y confort.

“La variedad de mobiliario, más cercana a la experiencia de un hotel que a la de un aeropuerto, refuerza esta atmósfera de hospitalidad. A su vez, las telas y texturas aportan riqueza visual, profundidad y una sensación acogedora que invita a permanecer y disfrutar del espacio”, detalla Hoyos.

Proceso de diseño: integración y colaboración

El proyecto se realizó en estrecha colaboración con el arquitecto Antonio Segundo Imbert y el contratista Imbert Domínguez y Asociados, quienes participaron desde la planificación para asegurar que cada elemento de interiorismo se integrara con la arquitectura existente.

“La coordinación constante permitió incorporar detalles cálidos y texturales sobre una base de mármol travertino, logrando un equilibrio entre estética, funcionalidad y durabilidad sin interrumpir la fluidez del espacio”, señala Hoyos.

Los materiales, cuidadosamente seleccionados, responden a criterios de resistencia, bajo mantenimiento y conexión con la identidad local: piedra coralina y monte para calidez y autenticidad, techos de madera para confort y elegancia, y tejidos artesanales que introducen textura y vínculo cultural.

.

Mobiliario exclusivo

El mobiliario del VIP Lounge y del Food Court fue diseñado a medida en colaboración con proveedores internacionales, integrándose de manera impecable al concepto del proyecto.

“Adaptar estas piezas al flujo constante de pasajeros y a los requisitos técnicos del aeropuerto fue un reto, que resolvimos priorizando calidad, durabilidad y armonía visual con el entorno”, explica Adriana. Cada elemento, desde los booths hasta los counters, fue concebido para optimizar funcionalidad, comodidad y estética.

El diseño también enfatiza wayfinding y narrativa visual para guiar intuitivamente al pasajero. La señalética y la guía visual, hechas con materiales locales, se integran con la narrativa del espacio, reforzando el sentido de lugar. Elementos estratégicos, como la lámpara suspendida sobre el bar principal, visible desde cualquier punto del terminal, funcionan como referentes espaciales que facilitan la orientación y enriquecen la experiencia de recorrido.

La piscina infinita en la sala VIP es, además, un detalle distintivo y poético, pensado para conectar visualmente interior y exterior, ofreciendo momentos de contemplación y serenidad que transforman la espera en una experiencia memorable. “Queríamos que cada pasajero sintiera que el aeropuerto refleja la esencia de Punta Cana, conectando emocionalmente y dejando una impresión duradera”, comenta Adriana.

Innovación y sostenibilidad

La sostenibilidad fue un eje central en el proyecto: los materiales seleccionados soportan el uso continuo, requieren bajo mantenimiento y minimizan el impacto ambiental. Además, recurrir a productos locales fortalece el sentido de lugar y optimiza la eficiencia funcional del aeropuerto, garantizando que se mantenga su calidad estética y confort a lo largo del tiempo.

La integración de la piscina infinita y la fusión del interior con el exterior constituyen un enfoque innovador que redefine la experiencia de viaje, transformando un espacio de tránsito en un lugar de disfrute sensorial. El mobiliario, más cercano al de un resort que al de un espacio corporativo, refuerza esta atmósfera distintiva.

El proyecto fue finalista del Best of the Year 2024 de Interior Design Magazine, considerado uno de los premios más prestigiosos del diseño. “Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la excelencia y la innovación, demostrando que los espacios aeroportuarios pueden convertirse en lugares de lujo, autenticidad y sentido de lugar, elevando la experiencia de viaje y redefiniendo los estándares de diseño en el Caribe”, afirma Adriana.

De cara al futuro, Adriana Hoyos Design Studio planea continuar redefiniendo experiencias de lujo y autenticidad en proyectos internacionales, combinando lujo, sostenibilidad y autenticidad para ofrecer espacios memorables, funcionales y elegantes que impacten positivamente la manera en que los usuarios viven cada lugar y establezcan nuevos referentes de diseño internacional.

Acerca de Adriana

Adriana Hoyos es especializada en interiores y mobiliario, cuya firma se distingue por un estilo atemporal, acogedor y elegante. Con más de tres décadas de experiencia, ha liderado numerosos proyectos alrededor del mundo y ha creado quince colecciones exclusivas de mobiliario que combinan materiales exóticos, metales y piedras con un diseño sofisticado. Su trabajo se reconoce por aportar una estética refinada que combina confort y elegancia en residencias, hoteles y espacios comerciales.

Con base en Miami, su marca multidisciplinaria cuenta con showrooms en distintas regiones, incluyendo Estados Unidos, América Latina y Medio Oriente. El Adriana Hoyos Design Studio gestiona proyectos de alto nivel internacional, logrando integrar de forma armoniosa influencias culturales con la identidad icónica de la marca. Su labor ha sido destacada en publicaciones como Architectural Digest, Interior Design Magazine, Florida Design y Vogue, entre otras, y ha sido reconocida con diversos premios internacionales.

Adriana participa activamente en la formación de la próxima generación de diseñadores como mentora y asesora en el Instituto Marangoni Miami y en TCS Miami. Anteriormente, fungió como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y fue presentadora del programa televisivo de HGTV Star de Hogar.