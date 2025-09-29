Adán Augusto y las riñas en Morena

La mañanera declaración presidencial le dio oxígeno al asediado Adán Augusto López Hernández, líder de la mayoría en el Senado, pero también confirmó la opinión de quienes hablan de forcejeos tácticos por las tensiones internas en Morena.

No es casual que la presidencial afirmación de que “en Morena no hay fuego amigo” coincida con los dichos del senador López Hernández desde el pasado 26 de septiembre de que el asedio de las últimas semanas “lo promovieron los enemigos del Movimiento”.

Al no creer en las coincidencias, quien esto escribe opina que el “oxígeno” presidencial al tabasqueño senador es táctica reconsideración de Palacio para lidiar con las tensiones internas de Morena.

Crimen social, agitación en la UNAM

En las últimas semanas se promueve agitación en la UNAM, aprovechando aislados hechos de violencia que devienen en paros en las distintas facultades y en varias preparatorias.

A diario paso por la preparatoria 8 y veo el ir y venir de jovencitos y jovencitas para quienes la educación universitaria es la escalera para la movilidad social que usualmente ha promovido la educación pública.

Por ello me parece una atrocidad que el Gobierno, quien sabe por qué razones, permite el accionar de los agitadores que, por mezquinas ambiciones políticas, les cancelan el futuro a miles de estudiantes. Un crimen social.

Petróleo: inversión privada ajusta la política

Por las razones que sea, los principales productores de petróleo del mundo están listos para aumentar los precios, con lo que auguran que, contrario a los augures de especialistas, la demanda de hidrocarburos se prolongará por muchas décadas.

Así, por momentos pareció que el concepto oficial de “soberanía energética” por el cual se ha desplomado la producción haría que otra vez llegara tarde a los cambios mundiales.

Esa realidad implacable hace que el Gobierno de la República busque inversión privada para que, junto con Pemex, exploten yacimientos que permitan aumentar la producción de hidrocarburos. Ojalá esta vez haga el cambio a tiempo.

NOTAS EN REMOLINO

Quizá la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, debiera alterar un poco el protocolo morenista y acelerar la entrega de la primer ayuda a las familias de las 2 mil viviendas inundadas por los aguaceros sin precedente ... Por lo pronto la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció obras hidráulicas que aprovechan el Drenaje Profundo iniciado por Calderón, continuado por Peña Nieto e inaugurado por el expresidente López Obrador ... La violencia no cesa en Chilpancingo, pero el Gobierno de Guerrero prefiere ignorarla... El Secretario de Organización de Morena Andrés Manuel López Beltrán hace el gran esfuerzo por que su partido cuente con un padrón de militantes superior a los 10 millones ...