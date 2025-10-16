Actinver recibe reconocimiento

Actinver fue distinguido como Mejor Banca Privada y como Mejor Academia de Formación por Acelera Academy en los Premios Rankia México 2025. Este premio fue otorgado por votación de miles de usuarios de la comunidad Rankia.

Estos reconocimientos se dieron en un año en que Actinver celebra tres décadas de historia.

Estos premios reconocen la confianza y cercanía, al brindar soluciones personalizadas a cada cliente; innovación y tecnología, con herramientas digitales que amplían el acceso a servicios de inversión de primer nivel y; compromiso con la educación financiera porque una persona empoderada toma mejores decisiones, reduce el estrés financiero y está más cerca de alcanzar sus metas y objetivos.

El Puerto de Liverpool, la cadena de tiendas departamentales más grande de México, está poniendo su atención en las aperturas de tiendas de menor tamaño de su marca insignia, Liverpool.

El formato, llamado Liverpool Express, requiere de menor inversión y personal, al tiempo en que permite mayor cercanía con los clientes.

Hasta ahora, la compañía cuenta con alrededor de 80 tiendas Liverpool Express, que es de alrededor de 300 metros cuadrados, mientras que al segundo trimestre de 2025 tenía 125 unidades del formato tradicional y de mayor tamaño.

Su estrategia no es nueva en el mundo del retail, pues es un camino que suelen tomar negocios como los supermercados, en parte por la dificultad de encontrar espacio para abrir unidades de un mayor tamaño.

Maypo, distribuidora de medicamentos de alta especialidad en México, designó a Demian Cota como su nuevo director general.

Cota ha trabajado en empresas internacionales como Walmart y FEMSA, donde ha impulsado operaciones de gran escala y estrategias de última milla.

En su nuevo cargo, Cota aprovechará su profundo conocimiento en operaciones y cadena de suministro para responder con eficiencia y agilidad a las necesidades del sector salud en México.

Nestlé, el gigante suizo productor de alimentos y bebidas, dijo que planea recortar 16,000 puestos de trabajo y además analiza salir de algunas de sus más de 2,000 marcas, como parte de una reestructuración.

El recorte es el 6% de su plantilla global y 12,000 de los puestos eliminados corresponderán a puestos administrativos y otros 4,000 a plazas de fabricación y cadena de suministro.

Las acciones de Nestlé en la Bolsa de Suiza subieron 9.30%, con lo cual registraron su mejor jornada bursátil desde 2008.

FEMSA, que dirige José Antonio Fernández Garza-Lagüera, ha dejado claro que su compromiso con la educación y el desarrollo de las infancias va más allá de la filantropía, sino más bien debe ser una estrategia de largo plazo.

La compañía regiomontana ha consolidado alianzas con instituciones académicas como el Tec de Monterrey para impulsar políticas públicas y proyectos basados en evidencia científica.

accionesyreacciones@eleconomista.mx