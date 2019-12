El gobierno federal exhibió a los gobernadores que no asisten a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

Al inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los gobernadores del país que, así como él encabeza —de lunes a viernes a las 6 de la mañana— las reuniones de gabinete de seguridad, hicieran lo mismo en sus estados para atender directamente el fenómeno delictivo. Dichas reuniones —a las que asisten autoridades federales— no están en ninguna ley, por lo que es voluntad de cada mandatario estatal acudir.

El secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, reveló que, del 2 de diciembre del 2018 al 10 de diciembre pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es la mandataria con mayor presencia en su Mesa de Coordinación (350 asistencias). Los gobernadores que también registran asistencias regulares (más de 100) son los de Tlaxcala, Marco Antonio Mena; Tabasco, Adán Augusto López; Chiapas, Rutilio Escandón; Estado de México, Alfredo del Mazo; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; Veracruz, Cuitláhuac García; Jalisco, Enrique Alfaro; Oaxaca, Alejandro Murat; Sinaloa, Quirino Ordaz; Guerrero, Héctor Astudillo; el exgobernador de Baja California, Francisco Vega; y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

En contraste, de acuerdo con la información difundida por Durazo, los gobernadores con menos de 50 asistencias son los de Nuevo León, Jaime Rodríguez; Baja California Sur, Carlos Mendoza; Colima, José Ignacio Peralta; Hidalgo, Omar Fayad; Zacatecas, Alejandro Tello; Durango, José Rosas Aispuro; Chihuahua, Javier Corral; y de Michoacán, Silvano Aureoles.

Quienes registran 10 o menos asistencias, ya que sólo envían a un representante, son los gobernadores de Campeche, Carlos Miguel Aysa; Guanajuato, Diego Sinhue; Querétaro, Francisco Domínguez; Sonora, Claudia Pavlovich; y Coahuila, Miguel Riquelme.Incluso, el mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que es emanado del partido en el gobierno (Morena), casi no acude a las mesas de seguridad (nueve asistencias). Y el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, no registra ninguna asistencia.

López Obrador ocasionalmente acude a los estados para encabezar ahí las reuniones de gabinete de seguridad federal, y la jefa de Gobierno de la CDMX acude todos los lunes a las reuniones del gabinete que encabeza el presidente de la República.

El primer mandatario dijo que, revelar la información de quiénes acuden y quiénes no lo hacen, no es para culpar a nadie, “sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos”. Así, López Obrador pidió la colaboración de los gobernadores.

“Cuando no hay participación de los gobiernos locales, pues nosotros tenemos que suplir. No puede haber vacíos, los vacíos de poder no deben de existir, sobre todo cuando se trata de la autoridad, porque los vacíos siempre se llenan, por la autoridad o por otros. Entonces, no hay que dejar vacíos.

“Si no se están teniendo resultados, hay que reforzar, que es lo que estamos haciendo en los municipios donde tenemos más incidencia delictiva, es donde hay más presencia de la Guardia Nacional y donde nos están ayudando más, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa”.

El secretario Alfonso Durazo argumentó que las mesas de seguridad sirven para lograr coordinación de todas las instancias federales y estatales vinculadas con la seguridad, y “administrar el problema”.

Hay gobernabilidad, dice AMLO

“No hay, en México, ingobernabilidad. Hay desde luego retos, desafíos, porque se aplicó una estrategia equivocada que resultó fatal y fallida a partir de que se declaró la guerra al narcotráfico”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario defendió la estrategia de paz y seguridad que emprende su gobierno y criticó a quienes han cuestionado su lema de “abrazos no balazos” contra la delincuencia.

“Lo sorprendente es que,cuando nosotros decidimos cambiar la estrategia, los conservadores y sus voceros se nos lanzaron con todo. Ahora, porque la realidad los puso en su lugar, están más moderados, más prudentes, pero estaban desatados, se burlaban, decían: ‘Ahí está lo de abrazos, no balazos’, y el no darle la importancia que tiene el combate a la corrupción”, puntualizó.

