Hasta el fin de semana, el dirigente nacional de Morena Mario Delgado había operado el "sugerido" método de encuestas para elegir candidatas y candidatos a las quince gubernaturas que se disputarán en junio de 2021.

Y, hasta ahora, ha comprobado que, como antes, las encuestas son el mecanismo más eficaz para que el Partido en el Poder evite fracturas internas mediante el histórico sistema del palomeo de candidaturas.

Un mecanismo cuya eficacia ha sido probada una y otra vez, porque el inquilino de Palacio Nacional no puede permitir que las candidaturas del Partido Oficial se resuelvan a sillazos, como solían hacerlo los suyos no hace mucho.

París bien vale una misa, dice Monreal

En sabrosos desayunos en Palacio Nacional revisó y acordó Ricardo Monreal con el presidente López Obrador una ruta legislativa para las prioridades del Ejecutivo, conscientes ambos de que nadie está obligado a lo imposible.

Y Monreal comprometió su prestigio personal en algunas iniciativas que han sido mal vistas hasta por distinguidos morenistas, como la dura opinión del exdirigente interino de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar sobre polémica iniciativa de Banxico.

Insistimos, algunas propuestas no avanzarán, otras serán cambiadas y el costo de la derrota debe asumirlo sólo el zacatecano. Es el precio de manejar a la mayoría, estratégica posición que recuerda la vieja frase: París bien vale una misa.

Sin humildad, pierde alianza opositora

Como si fueran nuevos en el negocio de la política, se dejan cucar algunos de los principales personajes de la llamada Alianza Opositora que provocó migrañas al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Caen en provocaciones mediáticas, habituales por el mareo que provocan las alturas del Altiplano y la arrogancia para con el resto de la República. Algunos, tristemente, no perciben que, para el ajedrez político, ya les cambiaron el tablero.

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, para empezar, deben tragarse el orgullo y entender que a nivel local está su mejor chance y con humildad acordar con las fuerzas locales las mejores opciones. Si no, morderán el polvo otra vez.

Notas en remolino

Bajo la batuta de la gente de Palacio, está en marcha una feroz e implacable campaña contra el INE y su consejero Presidente Lorenzo Córdova. Quizá un cálculo a largo plazo por si las cuentas no salieran bien en junio... Pronto, dicen, están aquí las primeras vacunas, ojalá y a la SSA no se le haga bolas el engrudo por aquello de la avidez de inventar el hilo negro... Sólo por intrigar, ¿alguien sabe si la UNOPS ya convocó a las licitaciones para compra de medicamentos, insumos y equipo para 2021, año que empieza dentro de 17 días... Sin el enérgico apoyo de la Iglesia Católica, no hubieran impedido que el pueblo fuera al Santuario Mariano del Tepeyac. Responsabilidad, mis polainas. Asómense a las calles del centro histórico de CDMX y a los centros comerciales y tianguis... En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de bien ganado prestigio, ya iniciaron un movimiento para exigir que no se cobren cuotas. Daños nunca calculados por la narrativa de las mañaneras...