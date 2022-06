"Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el propio individuo es soberano".

John Stuart Mill

Si ustedes piensan que en este pequeño texto, voy a defender lo indefendible…aciertan. Me voy a atrever a hacer algo que no está de moda, no es tema de debate y parece que solo a unos cuantos verdaderamente importa: la libertad. No es tendencia pensar diferente y me temo que hasta el mismísimo Steve Jobs sería señalado y obligado (en estos tiempos oscuros) a cambiar su exitoso slogan de Apple “Think different”. La cosa hoy no va por ahí. Se trata de que todos pensemos igual, uniformados mental y de ser posible vestimentariamente, como sucede en toda distopía que se respete. En esas estamos.

Traidores a la patria se les dice a los culpables de no pensar igual al poderoso. Vamos entendiendo que en este momento no se permite tener otra idea de mundo a riesgo de ser llamado cretino, conservador, corrupto y otras lindezas. La cosa es tan seria que en el colmo del absurdo se les denuncia ante la FGR por haber cometido ese desacato. ¿A quién se le puede ocurrir salirse del molde? ¿No se darán cuenta estos insensatos libertarios que en este momento se trata, a como de lugar, de construir a unos obedientes y uniformados ciudadanos?

La idea es que los valores, creencias y dogmas de fe difundidos desde Palacio Nacional cubran a todo el territorio nacional y finalmente se consiga un humano nuevo, bien entrenado y que ya no ose disentir ni hacerle de otro modo. Flojitos y cooperando como se dice.

La búsqueda del ciudadano perfecto va desde no oponerse a la reforma eléctrica (o cualquier otra que se les ocurra, por delirante que sea), combatir a los delincuentes solo con abrazos y tener un aceptable (de preferencia alto) nivel de antipatia hacia los diferentes, especialmente a esos que son desobedienes. Ah…y muy importante aceptat el cambio del cambio de horario (ya ven que, según la doctrina actual, produce suicidios) y desde luego no fumar ni vapear. Y ya.

Yo soy desde luego, un engendro del mal. Me parece maravilloso y por el bien de México que no se haya aprobado la mentada reforma eléctrica, creo que a la delincuencia hay que combatirla con la ley en la mano, no con regaños de sus abuelitas ni abrazos, estoy segura de que el horario de verano no produce un aumento en los suicidios, estuve a favor vehementemente del aeropuerto de Texcoco, me parece que la construcción del Tren Maya es una tragedia ecológica, lamento profundamente la desaparición del Seguro Popular y para colmo de males fumo y vapeo. Además soy uno de esos odiosos individuos que piensa que cada uno de nosotros, como adultos responsables. tenemos todo el derecho de disponer de nuestros cuerpos y morir como nos dé la gana. No me gusta beber alcohol, nunca lo hago (aquí también soy un bicho raro), sé lo peligroso que es hacerlo, pero daría mi vida porque no se prohibiera su venta o consumo. Esa clase de ser rebelde y monstruoso he sido y soy.

Lo bueno es que en esta vida todo pasa y nada es para siempre. Así que, mientras se acaba la pesadilla…vapeando espero.