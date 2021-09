Sin duda el Partido Acción Nacional (PAN) es un partido marxista (¡qué nadie se alarme!). Marxista no por Karl, sino por Groucho, que dijo su famosa frase: “Estos son mis principios. ¿No le gustan? Aquí tengo estos otros”.

Y es que después de haber hecho una alianza con su enemigo ideológico de siempre el PRI y con el anexo de éste el PRD, ahora un grupo de representantes del blanquiazul, firmó un acuerdo: la Carta de Madrid, con el partido español de extrema derecha VOX, franquista, defensor de tesis fascistas, autoritario y misógino; dispuesto siempre a recibir dinero venga de donde venga.

Para darnos cuenta de la imagen que tiene VOX entre los ciudadanos progresistas españoles, recurriré a la transcripción y edición de tres artículos de la revista sátira-humorística El Jueves, llamada así porque sale a la circulación ese día de la semana. No confundirla con La Hoja del lunes que no es de humor y sale tres días antes o tres días después, según se lea.

“VOX rechaza las acusaciones de racismo porque no hacen distinción con el color o procedencia de los billetes que reciben”. (Dice el encabezado).

Esta mañana VOX ha salido al paso de las informaciones publicadas según las cuales el partido recibió 800,000 euros en 146 donaciones no declaradas al Tribunal de Cuentas. Según se supo el dinero proviene de un grupo marxista-islamista-iraní. Santiago Abascal ha explicado en Radio Taxi que este caso viene a ejemplificar los falsos prejuicios que existen contra su partido y cómo, por el contrario, VOX no tiene prejuicios contra nadie: “Mire, de nosotros se ha dicho que si odiamos a los moros (árabes). Que si no nos gustan los maricones. Mentiras todo. A nosotros nos da igual que seas un moro medio comunista o un maricón de esos que bailan medio desnudos en esa aberración de orgullo gay. Si tienes dinero que darnos, tienes nuestra puerta abierta. Aquí estamos para ti, amigo moro, amigo maricón, amigo rojo asqueroso”. Abascal recordó a los oyentes que pueden donar por PayPal y que mientras la gente se rasque el bolsillo le da igual quién esté dándole el dinero: ‘Cómo si es la momia de Lenin, 5 euros son 5 euros’.

Otro encabezado: Casado (Pablo, del Partido Popular); Rivera (Albert, dirigente de Ciudadanos) y Abascal (Santiago dirigente de Vox, los tres partidos de derecha) crean un club de fans de Franco.

En su afán por elogiar la figura del dictador, los groupies de Franco se han organizado para crear un club de fans y promocionar los valores del dictador. “El racismo, la tortura o su forma de tratar a la oposición, a base de fusilamientos, es lo que más nos gusta de Franco”, declaró Rivera.

“Nos encanta como persona y como cantante, no podemos dejar de cantar su hit: Cara al Sol”, declaró Abascal. “Como club de fans organizamos reuniones y encuentros. Nos encanta salir a pegarles a inmigrantes y maricones, pero lo hacemos desde el respeto y la concordia”. “Nos declaramos muy a favor de la suspensión de autonomías y de la posibilidad de pegarles a las mujeres cuando lo merecen; unos valores muy de nuestro líder espiritual, Franco”.

Otra más: “Un 92% de los votantes de VOX admite que no sabe cómo hay que votar”. Están muy confundidos con la posibilidad de escoger entre más de un partido, puesto que jamás se habían propuesto votar en los más de 40 años de la democracia española. Con el fin de orientarles, el Gobierno ha puesto a disposición unos manuales en los que se explica el muy complejo proceso de introducir un sobre con una papeleta dentro de la urna. “Igualmente esto es muy confuso. A parte de Vox hay muchos partidos. ¿Acaso es porque se puede escoger?” Se lamenta el mismo votante. “A ver si los militares dan un golpe de Estado para acabar con este lío”.