Una mañanera perpetua y la virilidad nuclear de Corea del Norte

A Kim Yong Un sólo se le conoce en el mundo por su lenguaje bélico. Lo hizo el sábado lanzando nuevas amenazas nucleares en contra de Estados Unidos y Corea del Sur.

La opacidad y la tiranía de su gestión son los dos rasgos principales de su persona.

Autor intelectual de los asesinatos de uno de sus tíos y de un medio hermano, Kim Jong Un tiene como objetivo primordial la sobrevivencia de la dictadura dinástica.

Su abuelo y su padre se dedicaron a robar el futuro del país: diseñaron el camino que, a punta de pistola, tuvo que seguir la población; son los integrantes de la demografía norcoreana que ganan cuatro dólares al mes y que, para olvidar el hambre, consumen “hielo”, la metanfetamina que logra calmar el apetito.

“Varios científicos han convertido las plantas químicas de Hamhung en laboratorios privados de metanfetamina. Es como una versión norcoreana de la serie televisiva Breaking Bad”, escribe la periodista Anna Fifield en su libro El gran sucesor (Cápitan Swing Libros, 2022).

El 99% de los 30 millones de habitantes que supuestamente tiene Corea del Norte, vive en pobreza. No es un gobierno socialista, se trata de una iglesia cuyo único líder es Kim Yong Un, y como tal, la población entera está obligada a venerarlo. Es una nación-secta.

En cada casa existe una radio que no se puede apagar y en la que sólo se puede sintonizar una única estación: la oficial. Una “mañanera” perpetua.

Si uno abre un periódico norcoreano, se encuentra con una noticia tras otra sobre la genialidad y benevolencia de Kim Jong Un. No hay nada que el Brillante Camarada no sepa, según la ficción universal norcoreana: “Proporciona asesoramiento sobre la psicicultura de siluros y la cría de ganado, en invernaderos y viveros, en astilleros y edificios en construcción. Inspecciona las cadenas de producción de zapatos, crema para la cara y pasta de alubias, y constantemente tiene sabias instrucciones que impartir. Entiende de música, arquitectura y deporte. Es un genio militar”, escribe de manera irónica Ana Fifield.

En el deseo por romper con el determinismo impuesto por el dictador, un segmento de la población norcoreana acude a contrabandistas para obtener memorias USB y tarjetas microSD. Fifield indica que la mayoría de las memorias están llenas de películas de acción y telenovelas. Otras albergan libros y enciclopedias. Otras canciones de K-pop surcoreano, otras contienen porno.

Al igual que todo dictador, Kim Jong Un experimenta la riqueza, sueños lejanos de la población. Al menos tiene 33 casas en Corea del Norte, de las que 28 están unidas a estaciones de tren privadas. Los satélites que observan los movimientos de Kim Jong Un han descubierto que su principal residencia está ubicada en el noroeste de Pyonyang, abarca una extensión de casi 13 km cuadrados , y se conoce como Mansión Central de Lujo.

Otra de sus residencias fue descrita por el basquetbolista Dennis Rodman, amigo del dictador, como una mezcla entre Disneylandia y Hawái. Se encuentra ubicada a las afueras de Pyonyang, en el distrito de Kangdong. Tiene boliche y una galería de tiro, establos con caballos, una cancha de futbol y una pista de atletismo.

“Kim viaja a menudo en su propio jet privado, un Iliushin IL-62 de época soviética con un interior decorado en color crema y revestido de paneles de madera, no muy distinto al Air Force One”, escribe Ana Fifield, quien fue corresponsal en varios países de Asia para The Washington Post y Financial Times.

Fifield recuerda que la esposa de Kim Jong Un, la cantante Ri Sol Ju, es la versión norcoreana de Kate Middleton: “como ella, rejuvenece a la monarquía a la vez que humaniza a su esposo”. Todo queda en un intento.

La expectativa que generó la llegada al poder de Kim Jong Un, en diciembre de 2011, fue la del cambio. Sin embargo, al paso de los años se ha ido diluyendo.

“El café es sólo un símbolo externo que denota que eres una persona sofisticada y cosmopolita”, describe Abrahamian, un británico que ha estado 30 veces en Corea del Norte y ha contribuido a formar a empresarios, incluyendo a quien dirige la cafetería Kum Rung, ubicada en la capital Pyonyang y cuyos precios son prohibitivos para la mayoría de la población: un café moca helado cuesta 9 dólares y un expreso, cuatro dólares.

El contacto con el exterior resulta ser una misión compleja. Sólo el 10% de los norcoreanos tienen teléfonos inteligentes marca Arirang, cuyo costo es de 400 dólares, pero el régimen controla los contenidos, empezando porque internet es un bien escaso.

“Los zapatos y los teléfonos celulares eran los grandes símbolos de estatus. Para poder permitirte un teléfono inteligente tenías que proceder de una familia rica”, le confía una adolescente a Ana Fifield, en el entendido de que Kim Jong Un ha tratado de que ambos productos se popularicen a precios asequibles.

La guerra secreta de Kim Jong Un ocurre a través de su ejército de hackers. Imposible olvidar el que sufrió Sony luego de producir la película La Entrevista, en la que el actor que interpreta a Kim Jong Un termina estallando en una bola de fuego.

Hackers norcoreanos han atacado a más de un centenar de bancos y servicios de intercambio de criptomonedas en todo el mundo. Kim Jong Un trata de implementar una estrategia de venganza en contra de las sanciones económicas que pesan en su contra.

El dictador norcoreano sube de peso frente a una población que pierde gramos día a día por la escasez de alimentos. Pero, al parecer, eso no le importa.

Lo que le importa es mostrar la virilidad nuclear de Corea del Norte.