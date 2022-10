UNOPS queda fuera de las compras

Después de varios intentos en que no se lograron los resultados esperados, el Gobierno mexicano decidió finalmente hacer a un lado a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, mejor conocida como UNOPS.

En la última licitación para la compra consolidada de medicamentos y otros insumos médicos 2023-2024 el Insabi es el único que está convocando y ya no está incluyendo al organismo de Naciones Unidas.

Tal cual el estilo de la actual administración, no se espera que alguna instancia gubernamental lo anuncie oficialmente pero queda sobreentendido que es uno más de los experimentos en salud que terminan en fracaso y uno más de los infructuosos intentos por tratar de resolver el persistente desabasto de fármacos y demás insumos para salud. Y menos hablarán de lo caro que salió al país el experimento, nada menos que 130 millones de dólares.

Queda implícito lo decepcionados que quedaron dentro del mismo Gobierno. A diferencia del gran anuncio de la llegada de UNOPS en agosto del 2020, lanzado por el presidente López Obrador en su conferencia mañanera con bombos y platillos y generando entonces enormes expectativas, ahora nadie dice nada al respecto, más bien todos hacen mutis tanto en Presidencia como en el sector salud. Algo similar a lo que pasó con Insabi y la llegada del Órgano Público Descentralizado IMSS-Bienestar...

En los meses anteriores, la oficina de UNOPS había estado teniendo reuniones con representantes de las asociaciones farmacéuticas, pero la última que se había convocado por ahí de junio fue pospuesta y a partir de ahí ya hubo silencio absoluto. Directivos del organismo en corto admiten que, en efecto, ya quedaron fuera del proceso de compra, pero al mismo tiempo confían en que -conociendo a la 4T- aún se abran algunas posibilidades para ellos hacia adelante.

Por lo pronto, al interior del Insabi se dice que UNOPS sólo va a continuar administrando contratos para el grupo denominado “25 hospitales y las 524 claves” que ya traían encarrilado. Pero aparte hay un ´pequeño detalle´: UNOPS aún debe dinero a los laboratorios, y está en proceso de conciliación con la mayoría de los que fueron sus proveedores. El problema es que enmedio de todo el relajo desatado por el desorden en la distribución al no haber considerado la última milla, sobretodo al inicio del proceso en 2021, las cifras de medicamentos reportados y entregados no coinciden.

Para resolverlo pronto, UNOPS quiere imponer multas a las empresas por incumplimiento. Los laboratorios argumentan que ellos querían entregar pero no había quién les recibiera. Parte del conflicto es que en todos los procesos de UNOPS aplican sus propias reglas y no las leyes nacionales, como es la Ley de Adquisiciones. La opción que les queda a los proveedores es irse a un arbitraje internacional, pero en muchos casos no les costeará pagar un proceso de ese tipo. Total, que así están las cosas. Para el caso, UNOPS ya sólo está tapando los baches que quedaron en el camino, pero es lo último que hará porque al menos en salud está por cerrar el changarro en México.

Sobre licitación de Insabi a 2 años

Por lo que toca a la licitación para cubrir la demanda pública de medicamentos y material de curación de los últimos dos años del sexenio, hay otros problemas. Los del Insabi creen que como será una compra de grandes volúmenes para dos años podrán conseguir mejores precios. La realidad es que dada la inflación y la incertidumbre en otras variantes económicas como las tasas de interés y el dólar, es gran riesgo para los oferentes bajarse mucho en precio; podrían quedarse atorados en el camino. Así como van las cosas, es factible que muchas claves convocadas sean declaradas desiertas.

El atentado a la seguridad alimentaria

Es verdad que necesitamos que la inflación deje de subir y que los precios de la canasta básica bajen, pero definitivamente no es la manera abriendo las fronteras y permitiendo importaciones de todo tipo sin control. De acuerdo con especialistas, las regulaciones de importación e internación de alimentos se encuentran estipuladas por ley y no pueden ser derogadas por un decreto del Ejecutivo. Por algo no ha sido publicado.

La reconstrucción mamaria también es clave

Sobrevivir al cáncer de mama no es suficiente. La reconstrucción de mama ha demostrado que ayuda a la recuperación. La mastectomía -cirugía para extirpar el seno-, además de afectar físicamente a las mujeres, impacta en su autoestima, su vida diaria, su entorno familiar, social y laboral. Por ello el que las mujeres puedan decidir sobre este proceso es crucial. De acuerdo con el Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria (COTREMA) existen diferentes tipos de reconstrucción mamaria, todos encaminados a evitar futuras complicaciones ortopédicas, alcanzar el bienestar psicológico y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Desafortunadamente solo 5% de las mujeres tienen acceso a esta intervención.