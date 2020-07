Nuevamente el filósofo, lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky, arremetió contra Donald Trump al que consideró “un adicto al caos a quien sólo le importa ser reelegido”; y afirmó que el magnate neoyorquino está maniobrando de manera antidemocrática, como nunca antes se ha presentado un caso similar en la historia de Estados Unidos, con el fin de mantenerse en el poder.

El pasado 13 de julio el politólogo de 92 años, piedra en el zapato del megalómano empresario, escribió una opinión sobre éste: “Esto suena fuerte, pero es cierto: es el peor criminal de la historia, sin lugar a dudas. Nunca ha habido una figura en la historia política que se haya dedicado tan apasionadamente a destruir los proyectos para la vida”.

En mayo, en una entrevista con The Guardian, responsabilizó al presidente de Estados Unidos de la muerte de “miles de personas”. El profesor de lingüística del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que fastidia más a Trump que una ladilla con insomnio, diagnosticó que el mundo se recuperará de la pandemia a un precio tremendo. “El costo se amplifica enormemente por el gánster de la Casa Blanca, que ha matado a decenas de miles de estadounidenses, lo que convierte a Estados Unidos en el peor lugar del mundo para el coronavirus”. Advirtió que se saldrá de la pandemia pero no “del otro crimen que Trump ha cometido, el calentamiento global. Lo peor está por venir; no vamos a salir de eso”.

En otro orden de opiniones del intelectual sobre el troglodita de cabellera socialista –de la parte donde tiene más cabello le pasa un poco a la parte con carencia–; en una entrevista concedida al diario Democracy Now, publicada el sábado, afirmó: “Trump está desesperado y recurre a cualquier medida con la intención de salir reelecto en las presidenciales de noviembre. Se está moviendo en la dirección de la ley marcial. Puede que hasta intente cancelar las elecciones, no hay cómo adivinar en qué dirección se mueve porque está completamente desesperado. Estas son como las acciones de un dictador de segunda en una neocolonia en algún lugar, como en un país pequeño que sufre un golpe militar cada dos años”.

Chomsky, al que el tema Trump lo incita más que un kínder a un pederasta, externó: “El inquilino de la Casa Blanca necesita algo dramático para ganar los comicios, por eso busca provocar enfrentamientos militares con el despliegue de fuerzas militares en ciudades como Portland, contra los manifestantes antirracismo. Pretende tratar al país como un territorio ocupado, con el propósito totalmente claro de generar confrontaciones que, de alguna manera, podrían salvarlo de una derrota electoral”.

El activista y politólogo de origen judío enfatizó que Estados Unidos “está gobernado por locos”, y expuso la idea de que la próxima elección es de suma importancia ya que si Trump sigue ostentando el mando en el país norteamericano el ser humano podría verse condenado a muerte por las políticas aplicadas por el patán del bronceado artificial.

Afirmó que “el mandatario estadounidense ahora cuenta con inmunidad y, de no ser reelecto, podría tener serios problemas legales”. Comentó que Trump ha sometido a su partido político y cuenta con una base popular “de milicias supremacistas: blancos armados y enojados (...) No se puede saber qué hará; creo que el país, para noviembre, podría ser otro país, como también el mundo (...) los próximos meses serán muy difíciles”, pronosticó.

Paradojas de la política, por menos de lo que Trump intenta hacer para no soltar el poder, Estados Unidos, autonombrado policía y paladín de la democracia en el mundo, ha invadido a más de un país.

