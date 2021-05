En México hoy en día existen opciones para que todas las personas podamos invertir, en prácticamente todo el espectro de los mercados financieros, a partir de 100 pesos. Hablamos de algunas opciones en instrumentos de deuda, pero también podemos invertir en capitales y en instrumentos alternativos:

2. Mercado de capitales

Cuando compramos acciones de empresas, estamos invirtiendo en negocios que ya existen y han sido exitosos. Pensemos no sólo en empresas mexicanas, sino aquellas que son globales y líderes en su segmento (Amazon, Apple, Disney, Google, Tesla, entre muchas otras).

Cuando invertimos en ellas nos convertimos en socios. Entonces, de manera muy intuitiva y simplificada, podemos esperar que si a esas empresas les va bien, a nuestra inversión también. Obviamente si les va mal, si no crecen como se espera, a nosotros también nos irá mal.

Las empresas no realizan sus planes de negocio en tres días o en un mes. Toma tiempo y los resultados se tienen que ver en un periodo largo. Por eso son inversiones de largo plazo. Los movimientos diarios de sus precios tienen poco que ver.

En México hay al menos dos casas de Bolsa en línea, reguladas, que permiten abrir cuentas desde sólo 100 pesos: Kuspit y GBM+. Hay otra que no tiene mínimos: Bursanet de Actinver. Todas ellas ofrecen acceso a acciones nacionales y globales, a ETFs y a ciertos fondos de inversión. Ahora bien: ofrecen servicios y tienen comisiones distintas, por lo cual hay que comparar y saber elegir.

A pesar de estos montos mínimos tan pequeños, la realidad es que algunas acciones y ETFs cuestan más de 100 pesos (y no se pueden comprar de manera fraccionada). Pero sí hay opciones para empezar a construir: luego podremos ampliar el portafolio con otras opciones.

Por lo general, para la mayoría de las personas, los ETFs nacionales y globales suelen ser una gran alternativa, porque básicamente uno compra índices que reflejan el desempeño de una clase de activo, y así no tiene que seleccionar acciones individuales. Además, muchos de ellos tienen costos de administración bajísimos (en algunos casos, menos de 0.10% anual) lo cual es importantísimo ya que los costos son una variable muy importante que pocos toman en cuenta.

De esta forma, uno puede hacer fácilmente una cartera diversificada que invierta, por ejemplo, 30% en acciones estadounidenses, 20% en acciones europeas, 10% en acciones de mercados emergentes, 10% en oro, 10% en bienes raíces estadounidenses, globales y mexicanas y 20% en deuda de mercados desarrollados y emergentes.

Criptomonedas y activos virtuales

Las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otras, representan una revolución tecnológica (blockhain) que tiene el potencial de cambiar el mundo. Antes de pensar, si quiera, en participar en este mercado es importante primero entender qué es el blockchain, cómo funciona y cuáles son sus ventajas.

Hay más de 7,000 criptomonedas distintas (muchas no valen nada o son proyectos que no tienen futuro, algunas son derivaciones de otras). Operan en un mercado que es pequeño, inmaduro, poco o no regulado, altamente especulativo y sumamente volátil (riesgoso). A veces sube como la espuma y en ocasiones baja de manera drástica. De hecho, al momento de escribir estas líneas, el mercado de las criptomonedas ha tenido una corrección fuertísima de más de 50% en menos de una semana.

En México se puede acceder a este mercado desde sólo 100 pesos a través de Bitso. A partir de ahí podemos optar por custodia propia y por explorar todo un universo de finanzas descentralizadas que es apasionante. Pero siempre, siempre, conociendo los riesgos y actuando con la responsabilidad que implica ser nuestro propio banco.

