Una combinación de factores ha aflojado el control del “teorema del votante medio” en la política electoral estadounidense. Pero el extremismo fuera de contacto de un partido todavía ofrece oportunidades para que otros construyan amplias coaliciones, ganando no solo al medio sino a la mayoría

CAMBRIDGE – Si bien no existen leyes férreas de la política, dos tendencias en Estados Unidos se acercan bastante: los cambios de mitad de periodo contra el partido en el poder (la “tristeza de mitad de periodo”) y los efectos electorales negativos de la inflación y el desempleo (“ciclos económicos políticos”). El presidente de ese país, Joe Biden (cuyo índice de aprobación se ha hundido a partir del año pasado) y los demócratas no deberían sorprenderse si sufren una derrota masiva en las elecciones de mitad de periodo, en el último tramo de este año.

Pero se han descartado otras verdades políticas aceptadas desde hace mucho tiempo. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, se pensó que la competencia bipartidista dentro de un sistema mayoritario tenía un efecto moderador. De acuerdo con el célebre “teorema del votante medio”, propuesto originalmente por el economista Duncan Black y luego por el politólogo Anthony Downs, si un partido se aleja demasiado del centro, lo pagará en las urnas.

Imagine que el electorado estadounidense tiene una variedad de puntos de vista sobre el nivel apropiado del salario mínimo federal. Algunos de la derecha piensan que no debería haber ningún salario mínimo federal, mientras que algunos de la izquierda piensan que debería ser de al menos 18 dólares por hora. Supongamos ahora que la “mediana” de esta distribución de votantes apunta a un salario mínimo preferencial de 12 dólares por hora (la tasa por encima y por debajo de la cual cae la mitad del electorado).

En una elección donde el salario mínimo es el tema principal, si el Partido Republicano escucha a sus miembros más estridentes y promete abolir el salario mínimo, los demócratas deberían poder asegurar una victoria fácilmente haciendo campaña por un salario mínimo de, digamos, 13 dólares por hora. Luego se deduce que los republicanos moderarán su enfoque en las próximas elecciones, sin tener en cuenta su base de vocería si es necesario. Y dado que una pequeña cantidad de moderación (8 dólares por hora, digamos) no los llevará muy lejos, tendrán que moverse hacia donde está el votante medio: 12 dólares por hora.

La observación de Downs fue poderosa, no solo por su elegancia teórica sino también porque pareció explicar la política electoral estadounidense durante bastante tiempo. Los partidos se acercaron tanto en la mayoría de los temas como para afianzar un “consenso liberal” moderado. Si bien algunos críticos vieron esto como un “fracaso de la democracia”, muchos otros lo consideraron una característica del sistema, no un error.

Aun así, las grietas fueron evidentes incluso en el apogeo del teorema del voto medio. Las políticas moderadas requieren candidatos moderados, pero las primarias requieren candidatos, primero para ganarse a la base más animada y comprometida del partido.

Para las elecciones presidenciales de 1964, los republicanos nominaron a Barry Goldwater, a pesar de que sus puntos de vista estaban muy a la derecha de la corriente principal; y luego, en 1972, los demócratas nominaron al izquierdista George McGovern. Ambos perdieron, pero sus candidaturas eran señales de lo que vendría.

La evidencia más reciente indica que el teorema del votante mediano ya no tiene mucha influencia en la política estadounidense. Si todavía se aplicara, veríamos a los políticos que son elegidos en contiendas reñidas manteniendo posiciones moderadas en el cargo. Pero la investigación de los economistas David Lee, Enrico Moretti y Matthew Butler muestra que ha estado sucediendo algo muy diferente. Los republicanos y demócratas del Congreso que fueron elegidos por márgenes estrechos todavía votan como todos los demás republicanos y demócratas, sin mostrar signos de moderación.

El teorema del votante mediano supone que los votantes cambian “fluidamente” entre candidatos, dependiendo de sus plataformas políticas. Pero en el mundo real, los votantes tienden a basar sus decisiones en una combinación de otros factores. ¿Qué candidato parece más creíble, competente y auténtico? ¿Quién me gustaría que estuviera a cargo durante una emergencia nacional? ¿Con quién me gustaría tomar una cerveza? Y la lealtad al partido está profundamente arraigada en muchos votantes.

Estas complicadas variables son muy importantes. Supongamos que los republicanos escuchan a sus miembros más extremistas y cambian sus plataformas más hacia la derecha. En este escenario, los demócratas ciertamente podrían ganar moviéndose hacia el medio, siempre que no comprometan su propia credibilidad. Pero el problema es que es probable que la dinámica que se desarrolla entre los republicanos también se desarrolle entre los demócratas, con sus votantes primarios empujándolos hacia la izquierda. Cuando los republicanos adopten el extremismo, muchos demócratas llegarán a la conclusión de que pueden seguir sus temas favoritos de la agenda de izquierda y todavía así tener posibilidades de ganar.

Agregue a esto los efectos perniciosos del dinero corporativo y las burbujas de filtro generadas por las redes sociales (donde se amplifican las ideas extremistas), y obtiene algo muy diferente de la competencia bipartidista automoderada. La política estadounidense actual se caracteriza por una profunda polarización, con los republicanos moviéndose más hacia la derecha y los demócratas más hacia la izquierda.

La caída del “votante mediano” no son sólo malas noticias, por supuesto. A veces, la mitad del espectro político puede convencerse de algo que simplemente no es cierto (por ejemplo, la “economía de filtración”), o puede dejar de preocuparse por los grupos marginales. Cuando el teorema del votante medio prevalece, no se puede hacer mucho sobre tales fallas. Pero en un mundo donde ya no se aplica, los activistas pueden cambiar el debate, sacando a relucir temas que ambas partes han ignorado durante mucho tiempo, como la difícil situación de los trabajadores manuales que perdieron sus trabajos debido a las importaciones baratas o la automatización; el declive de la clase media, o las consecuencias de largo alcance del racismo sistémico.

¿Dónde nos deja eso con las leyes -casi de hierro- de la política mencionadas anteriormente? Cuando ambos partidos están cerca del medio, el desempeño macroeconómico o las pequeñas diferencias de política pueden generar grandes cambios electorales a mitad de periodo. Pero la situación es bastante diferente cuando un partido se vuelve loco, como lo han hecho los republicanos, y más aún cuando una Corte Suprema derechista está desmantelando derechos que generaciones de estadounidenses han dado por sentado durante mucho tiempo.

Este nivel de extremismo podría crear una oportunidad para que los demócratas formen una coalición más amplia (después de todo, la Corte está cada vez más en desacuerdo con el público estadounidense). Pero para hacer eso, los demócratas deben lograr el equilibrio adecuado entre los temas básicos que le importan a la mayoría de los estadounidenses y una agenda que contrarreste el extremismo republicano.

Eso significa obviamente evitar posiciones divisivas (por ejemplo, “desfinanciar a la policía”). Incluso, o especialmente, cuando la mediana no se sostiene, ampliar la base es una buena política.

El autor

Daron Acemoglu, profesor de economía en el MIT, es coautor (con James A. Robinson) de Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty y The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty

