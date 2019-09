La economía es también un estado de ánimo.

Felipe González

¡NO HAY ALTERNATIVA! Mantra es una palabra sánscrita que tiene como objetivo relajar e inducir a un estado de ánimo a quien la dice o escucha. La palabra está conformada por dos expresiones “mantra” que significa mente y “tra” que expresa liberación. Estos días, diversos medios y especialistas en EU señalan cómo la expresión TINA (There is not alternative! —¡No hay alternativa!—) se ha convertido en un mantra más popular en Wall Street, lo que propicia un renovado ánimo bursátil a pesar de la cercanía de índices en niveles máximos récord. La palabra resume el sentimiento de que, con tasas de interés tan bajas que continuarán disminuyendo, una eventual resolución en la guerra comercial con China y el menor impacto del alza reciente del petróleo, la inversión en acciones seguirá siendo la mejor alternativa.

LOS BONOS NO SON OPCIÓN. Dado que se espera que la Reserva Federal vuelva a reducir las tasas de interés mañana, las acciones podrían recibir otro impulso. Con un crecimiento moderado en las utilidades de las empresas este año, la razón principal del avance bursátil las últimas semanas es que “la Fed está viniendo al rescate nuevamente”. Las tasas más bajas pueden ayudar a prolongar la expansión económica de EU y apuntalar el gasto del consumidor y el mercado inmobiliario. Eso podría ser bueno para las ganancias en el cuarto trimestre y en el 2020. Los bonos no son tan atractivos en comparación con las acciones debido a lo bajos que son los rendimientos a largo plazo. El rendimiento del Tesoro a 10 años es de sólo 1.87 por ciento. Muchas acciones pagan dividendos mucho más altos. Los rendimientos en el resto del mundo son aún más bajos. Con el temor de un Brexit desordenado que azota al Reino Unido, los rendimientos británicos a 10 años son sólo de 0.7 por ciento. Las preocupaciones de recesión en la Unión Europea han empujado a los bonos alemanes y franceses a territorio negativo. La tasa de los bonos de Japón también se mantiene por debajo de cero. Nela Richardson, estratega de inversiones de Edward Jones, argumenta que los inversionistas no pueden subestimar la voluntad de la Fed de mantener la expansión económica. La política de la Fed continúa en un curso moderado y EU y China, que estos días han extendido entre sí las ramas de olivo con respecto a los aranceles, llegan a un acuerdo comercial a largo plazo. “No sabemos si un acuerdo comercial puede prevenir una recesión. No sabemos si la Reserva Federal puede evitar una recesión. Lo que sí creemos es que ambos harán su parte en concierto”, dijo Brett Ewing, jefe de Mercado Estratega de First Franklin.

PETRÓLEO PREOCUPA POCO. El reciente aumento en los precios del petróleo (ataque a instalaciones de Arabia) tampoco puede tener un impacto tan grande a largo plazo en los mercados. “La economía de EU ya no es tan sensible como antes a los precios del petróleo, así que no hay nada de qué preocuparse”, dijo Gayeski de SkyBridge. Agregó que se necesitan precios de petróleo “significativamente más altos”, alrededor de 100 por barril, para alejar las velas de los consumidores.

COMPLACENCIA. La complacencia también puede estar empezando a colarse en la mentalidad del mercado. El índice de volatilidad VIX (VIX) ha disminuido más de 40% en el 2019. El índice CNN Business Fear & Greed, que analiza el VIX y otros seis indicadores del sentimiento de los inversores, se encuentra en territorio de “avaricia” (ánimo).

Es socio fundador de SNX, Constructores de Patrimonio.

