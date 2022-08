Sucesión: oyen pasos en la azotea

Por el “democrático” tono de la mañanera narrativa presidencial, algo ocurrió que el Presidente López Obrador reflexionó públicamente sobre “la herencia, sobre su legado” y dijo “confiar en que quien quiera que gane la candidatura garantizará la continuidad de la transformación”. Anuncio y advertencia.

Para la terna de corcholatas, sabe el Presidente, es la hora de sumar militantes, pero también sabe que en el torbellino de las precampañas alguien puede comprometerse más con algún grupo del Partido oficial que con su “revolución de las conciencias”.

Sólo los ingenuos, y ninguno de los aspirantes lo es, pueden creer que las encuestas y no el Supremo Líder de Morena decidirán la candidatura, pues como dijo el Filósofo de Güemez: “aquí es una democracia, y el Jefe es mayoría”.

Austeridad, la bala de plata contra el INE

Algunos que no creen en lo que tienen frente a sus narices, se siguen ocupando de discutir con legisladores y políticos morenistas la iniciativa de reforme electoral que como atractivo fuego fatuo envió el Ejecutivo Federal.

No quieren ver, por ejemplo, que, reveló el Instituto Nacional Electoral, en los órganos electorales de CDMX, Campeche, Colima, Morelos y Nayarit sus gobiernos morenistas empiezan a negarles presupuesto suficiente.

Sumemos la iniciativa, morenista, claro, para quitarle recursos al INE y conoceremos la bala de plata con la que el Ejecutivo Federal se dispone a imponer sus condiciones hasta en la organización y manejo de las elecciones. Al tiempo.

Criminal, el falso indigenismo de la 4T

Hace muchos años, cuando este reportero visitó Barcelona, conoció la ferocidad con que los catalanes defienden y se obligan a usar el catalán, pero también que todos los catalanes hablan español y no tienen problema si deciden vivir en cualquier parte de España.

Nadie puede estar en desacuerdo con que hagamos un esfuerzo para preservar las lenguas originarias de México, algunas maravillosas, pero es un crimen social que algunos diletantes del indigenismo peleen por privilegiar la enseñanza de las lenguas indígenas sobre el español.

Condenan a no se cuantos millones de mexicanos a que, cuando salen de la zona maya, mixteca, olmeca o cualquiera otra de las etnias de México, a no hablar y entender el español y con ello a una permanente discriminación.

NOTAS EN REMOLINO

Ayer quedó claro que el Presidente López Obrador confía más en Zoé Robledo para llevar adelante el proyecto de transformar al sistema de salud para dirigirlo poco a poco al utópico sistema universal. López Gatell volvió a lo suyo, cantinflear... La enjundia de la titular de Economía Tatiana Clouthier al comentar sobre el inicio de las consultas sobre los diferendos de México con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC refuerzan la propensión de quien esto escribe a apostar contra un “Mexit”... La detención de un personaje vinculado al capo “Mayo” Zambada parece confirmar que la elección del pasado junio la ganaron los hijos de “El Chapo”... Ofrecen despensas de 900 pesos a quienes acudan regularmente a los eventos que organiza la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada. ¿Distinta?... Hoy que discuten la “reforma educativa” vale recordar a Ray Bradbury: “No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe” ...