¿Son los bancos las entidades financieras más grandes?

Pareciera una pregunta hasta cierto punto obvia, pero después de que veas los siguientes datos tal vez, modifiques tu percepción en cierta medida. La fuente es el informe recientemente publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo el nombre Panorama Anual de Inclusión Financiera 2022.

El documento en cita es de alcance mayor y contempla diversos indicadores que sirven para dimensionar y medir los avances que en cada uno de ellos se van presentando en la economía mexicana; sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos a algunos de los aspectos que pueden ser comparables entre instituciones de banca múltiple, banca de desarrollo, sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Dos tipos de entidades bancarias y dos tipos de entidades financieras populares hagan sus apuestas.

Los bancos tienen su fundamento en la Ley de Instituciones de Crédito, y desde tiempos inmemoriales representan la esencia de las empresas mercantiles y lucrativas, la ganancia financiera sobre el capital. En el caso de la banca de desarrollo, adicionalmente se rigen por sus respectivas leyes orgánicas y como ya lo comentamos en un artículo previo, implica un claro mandato de utilidad pública como justificación de su existencia.

Por su parte, las SOFIPOs y las SOCAPs, pertenecen al mundo del financiamiento popular. Las primeras regidas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y las segundas, por la Ley para Regular las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Ambas figuras implican en mayor o menor medida, que aun siendo entidades financieras reguladas y supervisadas, sujetas por supuesto a obligaciones de capitalización y viabilidad financiera, tienen por ley una vocación social que cumplir, particularmente las SOCAPs constituidas bajo la figura de las sociedades cooperativas.

Así las cosas, comencemos por la banca múltiple en donde encontramos que efectivamente, la entidad financiera con mayor cantidad de activos en el sistema es BBVA con 2,454,152 millones de pesos y 1,703 sucursales, seguida no tan de cerca por Banco Santander con 1,640,310 millones de pesos y 959 sucursales, Citibanamex con 1,377,054 millones de pesos y 1,211 sucursales, Banorte con 1,235,910 millones de pesos y 1,064 sucursales, y ya a mayor distancia HSBC con 714,873 millones de pesos y 896 sucursales. Después de estos 5 bancos, hay otros 45 bancos más autorizados en México. Por su parte, la banca de desarrollo con operación de 1er piso y atención masiva de operaciones está representada por Banjército con activos por 146,342 millones de pesos y 83 sucursales, y Banco del Bienestar con 91,237 millones de pesos en activos y 544 sucursales. Ahora veamos al sector popular.

En lo que respecta a las SOFIPOs que, en términos de su posibilidad de operación, casi podrían equipararse a un banco, la mayor es Libertad Servicios Financieros con activos reportados por 11,073 millones de pesos y 145 sucursales; seguida no tan de cerca por CAME con 3,450 y 170 sucursales; Te Creemos con 3,403 millones de pesos y 275 sucursales, Crediclub con 2,871 millones de pesos y 96 sucursales, quedando en el quinto lugar FINSUS con 2,690 millones de pesos y 1 sucursal. Aquí es importante advertir de la reciente fusión entre CAME y Te Creemos que obviamente incrementa su posición consolidada en el sector, y el hecho de que hay empresas como FINSUS que básicamente han apostado por la utilización de canales digitales para atender a su clientela. El resto del sector son otras 31 entidades en operación.

Y el cierre con broche de oro son las Sociedades Cooperativas, en donde Caja Popular Mexicana se distingue con activos por 75,995 millones de pesos y 479 sucursales, la Caja de Ahorro de los Telefonistas con 22,081 millones de pesos y 17 sucursales, la Caja Morelia Valladolid con 6,985 millones de pesos y 92 sucursales, la Cooperativa Desarrollo con 4,595 millones de pesos y 46 sucursales, y Caja Popular Cerano con 4,212 millones de pesos y 29 sucursales. El sector de SOCAPs autorizadas incluye otras 148 entidades más en operación (otras tantas por su nivel de activos operan sin requerir de autorización de la CNBV).

De hecho, si insertáramos a Caja Popular Mexicana en el ranking de los 50 bancos en México, ocuparía por activos la posición 23 después de Bank of America y desplazando a Banco Ve por Más, situación similar a la que tendrían algunas otras de las cooperativas enunciadas cuyo volumen de activos es mayor que el de varios bancos y SOFIPOs. Curiosamente, son las entidades financieras con mayor presencia en zonas no urbanas y que por su propia naturaleza tienen fuerte arraigo cultural y comunitario con esas poblaciones, en otras palabras, contribuyen materialmente a la inclusión financiera. ¿Cómo ves, así lo tenías considerado?

