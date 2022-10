Sobre cómo me robaron 90 pesos y recuperé más de 1,000

Soy un desastre financiero, la reina de las suscripciones en línea, nunca guardo un solo ticket, no comparo los vouchers con mis estados de cuenta, y cuando algún cargo no reconocido llama mi atención, procedo con una investigación exhaustiva, hasta que el siguiente mensaje de WhatsApp me distraiga. En realidad, he tenido pocos eventos desafortunados, todos relacionados con robos de una chequera, una tarjeta de débito, un vivillo que se hizo pasar por mi papá con una credencial de elector (él era extranjero, por lo que no tenía una), para sacar dinero de una cuenta a mi nombre. Pero había específicamente un cargo de 90 pesos que me había estado incomodando, tanto que, cancelé la tarjeta pues no tenía clara la fuente del cargo. Cuando me renovaron la tarjeta, el cargo de los 90 pesos regresó. Así que dediqué más atención de lo normal y esto es lo que encontré.

Primero, noté que no era la única persona con este cargo. Había antecedentes en redes sociales de personas quejándose por cargos en sus tarjetas por la misma cantidad con el concepto URBANO. ¿Qué es Urbano y por qué nos estaban cobrando? Urbano es el programa de lealtad de Parkum, una de las tantas aplicaciones de la Ciudad de México para pagar electrónicamente el parquímetro. Urbano promete un montón de promociones para que disfrutes de tu ciudad, en su página se encuentran algunos descuentos y ofertas para productos y experiencias. ¿Cómo es que si estaba “suscrita” a este servicio de promociones nunca recibí un solo correo con los beneficios? ¡Esperen! ¿Cómo es que estaba suscrita y pagando, si yo nunca lo solicité? Todo está en Parkum y su tramposo aviso de privacidad.

Imaginemos que vas tarde a una cita, no traes monedas para el parquímetro y tu única opción es bajar una aplicación que sí sirva en esa zona de la ciudad. Encuentras Parkum, descargas, das aceptar en el aviso de privacidad, porque si no, no puedes usarlo, y procedes a darle las llaves de tu casa: bueno, los datos de tu tarjeta de crédito. Pero está bien ¿no? Necesitan los datos de tu tarjeta para cobrar lo que uses de parquímetro. Pero no leíste su aviso de privacidad, en el que dice lo siguiente:

“JAJOMAR S.A. de C.V.” (Empresa de Parkum, que pertenece a Grupo COPEMSA), podrá compartir tu información cuando subcontrate a terceros… por ejemplo, al tercero encargado de la operación y mantenimiento de la plataforma de lealtad y beneficios de http://parkum.mx denominado “URBANO” https://urbano.movi, la cual podrá realizar un cobro mensual a sus suscriptores de hasta $150.00 mensuales, tomando como referencia los datos personales que “JAJOMAR S.A. de C.V.” tuviera recolectados.

¡Wow! Un aviso de privacidad que te avisa que va a compartir tus datos personales, incluidos los financieros con un tercero que te “puede cobrar hasta $150.00 al mes”.

Puse esta información en mi cuenta de Twitter y algunas personas respondieron con sus propias experiencias, no sabían de dónde venía el cobro o cómo hacer para obtenerlo de vuelta. Mandé un correo a URBANO, y rápidamente respondieron pidiéndome les diera los datos completos de mi tarjeta para devolver el pago por ese mes. ¿Quién habría de darle los datos completos de su tarjeta a una empresa que trabaja así? No se los envié. Unos días después del tuit recibí otro correo electrónico en el que me informaban que me habían reembolsado $1,710.00. ¡Mil setecientos diez pesos! ¿Cuántos usuarios tendrá Parkum? ¿A cuántas personas le habrán cobrado así y de éstas cuántas habrán pedido su reembolso?

¿De qué tamaño será el negocio que han hecho al amparo de un tramposo e ilegal aviso de privacidad?