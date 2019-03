Se multiplican las advertencias para apurar a que México haga las reformas laborales pactadas en el T-MEC – el TLCAN modernizado-, pues temen que, si no se aplican como se convino, el acuerdo no sea ratificado por el Congreso estadunidense.

Es posible, pero también es posible que en esas advertencias tengan como sustento una premisa incorrecta, aquella su supone que en el Congreso estadunidense hay el mejor ánimo hacia el T-MEC.

Ilusorio pensar que, en plena dinámica de la elección presidencial, los demócratas, al control de la Cámara de Representantes, le darán al Presidente Trump un gran triunfo como sería la aprobación del T-MEC, un argumento para su reelección.

¿Vía libre para ocupar casetas de peaje?

Ayer en la conferencia mañanera de Palacio Nacional se preguntó sobre la tolerancia de las autoridades a la toma por activistas, presuntamente normalistas, de casetas de peaje de la autopista México-Cuernavaca, durante la cual “pidieron un donativo” de 50 pesos por vehículo.

La respuesta fue muy vaga, pues se dijo que habría que analizar los fundamentos de la toma, lo cual en cristiano significaría que, si se considera que sus agravios son reales, pues no importa que durante algunas horas ellos recolecten el peaje.

Habría que exigir repensar si, en el gobierno del cambio, seguirá la tolerancia a conductas que más que ejercicio de libertades políticas son flagrantes violaciones a la ley que no se sancionan, con lo cual se fomenta la criticada impunidad.

Aquel marzo y su ponzoñoso clima

El próximo sábado se cumplirán 25 años, un cuarto de siglo del asesinato contra Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI a quien le disparó Mario Aburto luego de un mitin en Tijuana, resultado de un clima emponzoñados por rencillas entre grupos políticos.

Había ocurrido el levantamiento del EZLN en Chiapas, sumado a el descontento de un sector priísta por la nominación del candidato Colosio. Ambos factores contribuyeron a emponzoñar el ambiente político y social de la República.

Tanto, que, a un cuarto de siglo de aquel crimen, todavía hay quienes, como el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien fuera secretario particular de Colosio, no están del todo convencidos de la versión del “asesino solitario”. Una lección que no debemos olvidar. La violencia verbal no es inofensiva, fácilmente se traduce en violencia física.

NOTA EN REMOLINO

La Secretaria de Energía Rocío Nahle afirma que para fin de año las refinerías existentes estarán produciendo al 70 por ciento de su capacidad. Más del doble de lo que hoy producen... La nomenclatura del PRI no entiende que ellos llevaron a la derrota al partido. Quieren repetir la saga, para poner en la dirigencia nacional a un simpatizante, no a un militante... El gabinete de seguridad se reunió ayer con el titular de la SHCP Carlos Urzúa para discutir los recursos que recibirá la Guardia Nacional, suficientes para alcanzar la nivelación de salarios y prestaciones indispensables para mantener la moral entre sus miembros... Ya se verá si los diputados de la bancada mayoritaria de Morena impiden que los dirigentes de la CNTE dobleguen a su bancada en San Lázaro para evitar que saboteen las votaciones de la sexenal reforma educativa... Para el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García será una prueba la nueva estrategia federal contra la inseguridad, pues en esa entidad tan grande y poblada no se ha podido controlar la violencia criminal, como aduce el mandatario... En Cuajimalpa ha topado la necesidad de reconstruir el Hospital General con intereses que alegan que no se consultó a los ciudadanos y hasta obtuvieron un amparo. Como que hay otros intereses, quizá inmobiliarios detrás de esa oposición a construir un hospital...