Estos días estimados lectores hemos recibido malas y buenas noticias que quiero compartirles “sin señas particulares”.

La primera —mala noticia— de un post en Facebook y el trágico final para Aranza y su desgracia que nos debe hacer reaccionar como sociedad: “Familia y amigos, me pueden ayudar a compartir una vez más la imagen de Brayan así como también les pido que lo mantengan en sus oraciones, se los agradezco con el corazón. Muchas Gracias”. “Te vamos a encontrar mi amor, espérame un pco más. Por favor, si tú sabes dónde está, házmelo saber, solo quiero poder tener un poco de paz. Ya son siete meses 8 días sin saber de él y ya no creo poder continuar más. Ayúdame Dios mío”. Esto fue lo último que escribió Aranza Ramos antes de ser asesinada en su domicilio de Guaymas quien se sumara al colectivo Madres y Guerreras en Sonora. Aunque no hay un registro oficial de los colectivos de madres buscadoras y familiares de miles de desaparecidos en el País, al menos se cuentan 120, reveló Karla Quintana Osuna, Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La segunda —buena noticia— de la publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde informa de la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 remitida a la Cámara de Diputados donde aparece el alta en el Ramo 48 “Cultura” del Pp U282 Estímulos a la creación artística, reconocimientos a las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos culturales, en sustitución del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y el Pp U283 Fomento al Cine Mexicano, con el fin de ejecutar las labores de apoyo a la cinematografía nacional anteriormente realizadas a través del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) y Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE). Corregir algunos errores cometidos es buena señal.

La tercera —buena noticia— es que “Sin Señas particulares”, la ópera prima de Fernanda Valadez Rodríguez y Astrid Rondero Martínez ya se encuentra en las carteleras mexicanas3 y los invito a verla estimados lectores, pues podrán visibilizar por un lado, la utilidad de los programas ahora llamados U282 y U283 que sirvieron en su nominación anterior para que Fernanda y Astrid pudieran hacer posible este proyecto cimematográfico; y por el otro, la tragedia que viven miles de familias o personas que como Aranza y Brayan aparecen ocasionalmente en los medios de comunicación y no hay una reacción del estado mexicano y social del tamaño del problema que los desaparecidos representan.

“Sin Señas Particulares” fue la mejor película mexicana del año 2020, habiendo recibido galardones en todo el mundo. En San Sebatián se le entregó el Premio de Cooperación Española porque “visibiliza a través de la mirada de una madre la fuerza de las mujeres para defender el derecho a saber frente a la impunidad y la desmemoria de la violencia; y por transmitir esperanza en la capacidad de las personas para construir un mundo más humano a través de la solidaridad y la empatía”. En Horizontes Latinos al ser homenajeada se dijo que la elegían porque “nos hemos dejado llevar por un viaje físico y emocional, propuesto por un personaje femenino, que va cargando a pie con el peso de la violencia estructural fuera de campo que recae sobre sus espaldas”.

María Fernanda Valadez, filósofa, estudiosa de las letras latinoamericanas, egresada en Dirección del Centro de Capacitación Cinematográfica y Astrid Rondero son miembros del Sistema Nacional de Creación de Arte, y han hecho un una gran pareja con la sensibilidad para escribir y producir esta película intrépida, mágica, enérgica y demasiado real que comienza como un viaje recto y luego lleva al espectador a un mundo cinematográfico donde los monstruos son reales. La película se centra en una crisis humanitaria —la migración— que dejó pueblos vacíos y ejércitos de personas, y es un retrato completo de una tragedia. Es un acercamiento impresionante a una fabulosa guerra, y se conecta a muchos lugares de todo el mundo en guerra interna.

“Sin Señas Particulares”, título que describe que muchos migrantes se pierden sin tener “Ninguna Seña Particular que los identifique”, recibió en 2020 los premios Sundance (EUA), World Dramatic Competition, Premio de la Audiencia y Premio del Jurado a Mejor Guión; Festival de Cine de Zurich, Ojo de Oro a Mejor Película; Festival de Lima Perú, premios a Mejor Ópera Prima y Mejor Fotografía; Mooov Film Festival (Bélgica), premio del Jurado Joven; PyeongChang International Peace Film Festival (Corea), premio Mejor Película; Andrey Tarkovsky International Film Festival Zerkalo (Rusia), premio a Mejor dirección y Molodist International Film Festival-Kiev (Ucrania), premio a Mejor Película; Gotham Award for Best International Feature; Mejor Directora y Mejor Película en el Stockholm International Film Festival (Suecia) y Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Morelia entre otros.

Concluyo enfocando lo dicho por Fernanda al recibir el Premio Gotham: “En estos tiempos locos, difíciles y oscuros para todo el mundo, para México, para Estados Unidos, creo que el cine es una herramienta increíble para ayudarnos a enternernos unos a otros, porque nos da la oportunidad de vivir un poco en los zapatos de otra persona”.

Estamos obligados como legisladores a la aprobación de recursos para el cine y las artes, así como para la búsqueda de desaparecidos y sus causas raíz de cara al 2022. Hay que verla.