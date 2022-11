Sheinbaum se sale del guión e impulsa la inversión farmacéutica

Un interesante giro ha dado la posición de la 4T en torno a la industria nacional farmacéutica en la última semana. El reciente evento donde la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció con entusiasmo inversiones farmacéuticas en la capital del país reflejó un claro cambio de actitud hacia ese sector que durante los últimos 4 años ha estado más bien marcado por el estigma de parte del gobierno.

Evidentemente a la gobernadora capitalina le dejó de preocupar estar alineada con el discurso presidencial de ataque al sector productor de medicamentos.

Hoy ya se anima a decir con todas sus letras que las inversiones privadas son importantes y específicamente las farmacéuticas dado que son de bajo impacto ambiental y con sumados beneficios como el hecho de que contrata a mano de obra calificada. Es un cambio notorio porque en vez de ataque, ahora el gobierno morenista ya reconoce el valor de la producción nacional de insumos tan vitales como son los fármacos.

El anuncio originalmente iba a enfocarse en general a los avances del proyecto del clúster de innovación industrial Vallejo, pero decidieron centrarlo específicamente en las inversiones del Grupo Neolpharma consistentes en dos plantas productoras y un centro de investigación que en conjunto significarán unos 800 millones de pesos.

Aquí claramente hubo una gran labor de parte del equipo del empresario Efrén Ocampo y la que se vislumbra como su sucesora Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, que supieron venderle al gobierno muy bien la información sobre sus proyectos, tanto la Planta de Biotecnológicos enfocada en desarrollar medicamentos avanzados para enfermedades autoinmunes o para el cáncer y vacunas, como la planta de inyectables, con capacidad para fabricar 300 millones de jeringas, viales, y ampolletas para enfermedades oncológicas, diabetes y productos hormonales. Entre ambos, se dijo, detonarán la creación de 1,200 empleos directos, una noticia que le gustó mucho a la jefa de Gobierno como para anunciarla en conferencia de prensa conjunta. Neolpharma es uno de los laboratorios mexicanos más antiguos y que más ha crecido, que hoy abastece al mercado interno pero también exporta a los mercados de Estados Unidos y América Latina.

Y tan es claro el cambio de guión de la 4T que el secretario de Desarrollo Económico capitalino, Fadlala Akabani Hneide, refrendó la nueva relación y actitud cordial hacia adelante con el sector farmacéutico, al referirse a que buscarán áreas de oportunidad para colaborar con la industria, específicamente con la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) conformando mesas de trabajo, donde participará también la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad, que lleva Rosaura Ruíz.

Sin duda son señales positivas que hablan bien del gobierno de la ciudad de México y también de Amelaf donde su presidente ejecutivo Juan de Villafranca y su presidente de consejo Luis Verduzco vienen haciendo una excelente labor de reposicionamiento del sector farmacéutico y de relacionamiento con las autoridades locales. Hay que decir que Amelaf está logrando mejores resultados en favor de la planta nacional fabricante de fármacos, ya no digamos que la Asociación Nacional de Fabricantes de medicamentos (Anafam) que desde hace años más bien brilla por su ausencia, sino que la propia Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma). Por algo cada vez más farmacéuticas se están yendo a las filas de Amelaf que hoy ya representa a 45 laboratorios con más de 80 plantas en el país.

Otro punto relevante es que la ciudad de México como uno de los principales clusters farmacéuticos con mayor potencial incluso es reconocido a nivel internacional, pero hay que considerar al cluster de Jalisco que incluye las plantas de Grupo Pisa, el cual ha crecido a tal grado que hoy es la principal farmacéutica de América Latina, y también el cluster farmacéutico de Tijuana que aunque más pequeño es importante por estar ubicado en la frontera.

Foro cáncer y trabajo

Este miércoles 16 de noviembre tendrá lugar un foro donde se abordará el tema de cáncer desde un enfoque que prácticamente ha estado ausente, el de la posición laboral del creciente número de sobrevivientes de cáncer. Organizado por la Fundación Futeje que lucha contra el cáncer gástrico y colorectal, la Fundación Grisi y el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), el evento abarca tres mesas de trabajo: Desafíos de las personas con cáncer, Líneas de comunicación y Regreso flexible al trabajo. Es tema del que no se habla, pero es una dura realidad que vive todo adulto diagnosticado con cáncer; los empleadores desconocen cómo el cáncer impacta en la productividad en el trabajo, pero debería hablarse de ello y dialogar sobre cómo el trabajador afectado debería tener la opción de continuar o regresar a trabajar durante o tras la enfermedad.

El Gobierno ya no comprará vacunas anticovid

Algo que no se ha dicho pero que se hizo evidente con la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2023 es que para el Gobierno de México dejó de ser prioridad la compra de refuerzos de la vacuna anticovid hacia adelante. Es claro que ya no comprará vacunas pandémicas, al menos no en forma masiva como fue en 2021 y 2022. Y ello es evidente porque simplemente le redujeron más de 15,000 millones de pesos al presupuesto programado para la adquisición de vacunas el próximo año. Si de por sí ha habido carencia de diversas inmunizaciones, con este recorte no se espera que la situación vaya a mejorar; no se puede esperar, por ejemplo, que vuelvan a adquirir la vacuna contra Virus de Papiloma Humano (VPH) para proteger sobretodo a adolescentes, pero sobretodo se pierde la esperanza de que volvamos a recibir refuerzos. Quizá están previendo que ya salga ahora sí la vacuna Patria...

maribel.coronel@eleconomista.mx